Celebrato il Congresso Comunale di Fratelli d’italia

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Sabato 15 Febbraio si è svolto il congresso cittadino di Fratelli d’Italia: dopo un dibattito durato due ore, alla presenza del presidente del congresso, l’ Avv. Marco Cesaro Vice Sindaco di Foligno, è stato eletto per acclamazione Michele Leoni, coordinatore uscente e candidato unitario. Il convegno si è svolto in presenza di tutti gli eletti sul territorio. I complimenti al riconfermato coordinatore cittadino sono arrivati dal coordinatore regionale l’On. Emanuele Prisco, dal Sen. Franco Zaffini, dall’europarlamentare Marco Squarta, dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Moio e dal capogruppo in consiglio comunale Alessandro Cretoni.

Leoni dopo aver ringraziato il partito e gli iscritti per la fiducia rinnovata, ha espresso la propria soddisfazione: “Ringrazio tutti gli iscritti che hanno voluto riporre ancora una volta in me la loro fiducia. Il nostro principale campo di gioco, infatti, si chiama Spoleto. Occorre tornare al coraggio e alla visione dei nostri predecessori riunendo il centro destra, accantonando i problemi e le invidie che ci hanno contraddistinto nel recente passato. L’obiettivo di una sana integrazione politica fra coloro che vogliono costruire una vera alternativa all’amministrazione Sisti, capace di riportare al centro del progetto la Spoleto che vogliamo”.

Vice coordinatore, nominato dallo stesso Leoni, sarà Stefano Polinori, imprenditore spoletino, insieme ad Alessandro Barattani e Ilaria Frascarelli. Nominati i dipartimenti: Enrico Paciotti – Organizzazione, Marika Aielli – Affari e Pubblica Amministrazione, Luigi Battaglini – Professioni e politiche sociali, Emanuele Baldini – Innovazione e Cultura, Simona Del Frate – Economia e Finanze, David Militoni – Comunicazioni, Pietro Bellini – Imprese e mondo produttivo, Andrea Alessandro Verdiani – Sport e turismo ed Alessandro Campana Responsabile Gioventù Nazionale. Al congresso, hanno portato il proprio saluto esponenti locali dei partiti di centro destra, il coordinatore di Forza Italia Francesco Flavoni, il Segretario della Lega Stefano Proietti e l’ex candidato Sindaco della lista civica Obiettivo Comune Sergio Grifoni. Tutti hanno sottolineato l’importanza di ricostruire un centro destra unito per ritornare a governare la Città del Festival dei Due mondi.