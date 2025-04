Celebrata in Duomo la Messa Crismale. Importante annuncio di Mons. Boccardo. Galleria fotografica

È stata celebrata, ieri pomeriggio, nel Duomo di Spoleto la Messa Crismale, la celebrazione in cui vengono benedetti gli olii santi: il Crisma usato nei battesimi, nelle cresime, nelle ordinazioni presbiterali ed episcopali, nella consacrazione di una chiesa e dell’altare; quello dei catecumeni per quanti lottano per vincere lo spirito del male in vista degli impegni del Battesimo; quello degli infermi per l’unzione sacramentale di coloro che nella malattia compiono in sè ciò che manca alla passione redentrice del Cristo.

La liturgia è stata animata dalla corale diocesana diretta da Mauro Presazzi, con all’organo Angelo Silvio Rosati. È stata fatta memoria di quei sacerdoti che celebrano un particolare anniversario di ordinazione: don Nolberto Cárdenas Rosas 25 anni, don Renzo Persiani 55 anni, don Giuliano Medori e padre Mario De Santis, degli Agostiniani di Cascia, 60 anni; sono stati ricordati anche quei presbiteri che nell’ultimo anno sono tornati alla Casa del Padre: don Luigi Galli e don Dante Ventotto.

Al termine della Messa l’Arcivescovo ha annunciato l’ordinazione diaconale del seminarista Giacomo Santeramo per domenica 11 maggio p.v. alle ore 18.00 presso la Basilica Cattedrale di Spoleto.