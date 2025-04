“C’è di mezzo il mare”  Al Teatro Nuovo va in scena la creatività degli studenti spoletini

Il prossimo 8 maggio alle ore 21:00, il Teatro Nuovo “Giancarlo Menotti” ospiterà “C’è di mezzo il mare”, uno spettacolo teatrale frutto della collaborazione tra più di 100 studenti provenienti dai cinque licei di Spoleto – Scientifico, Classico, Linguistico, Scienze Umane e Artistico.

Il progetto rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare le attitudini, i talenti e la creatività degli studenti, coinvolti in numerosi ambiti: Recitazione, Balletto, Orchestra, Coro, Allestimento scenico, Servizio Comunicazione, Foto, Video e Multimedia. Un lavoro corale che ha richiesto mesi di impegno e collaborazione, trasformando l’esperienza scolastica in un percorso artistico e umano condiviso.

Il titolo dello spettacolo, “C’è di mezzo il mare”, richiama il tema dell’acqua, un filo conduttore che unisce le diverse espressioni artistiche presenti nello spettacolo.

Alla guida del progetto, la prof.ssa Elisabetta Comastri, referente e coordinatrice dell’iniziativa, insieme alle professoresse Stefania Aramini, Stefania Mercuri e Paola Salvatori, che hanno seguito i gruppi di lavoro con passione e competenza. La prof.ssa Angela Foti ha curato i costumi di scena, mentre tra i collaboratori spicca la partecipazione del prof. Maurizio Balloi in qualità di special guest.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, un invito a scoprire e sostenere la ricchezza e la vitalità dell’espressione giovanile attraverso un progetto che unisce scuola, arte e territorio.

Appuntamento: 8 maggio, ore 21:00, Teatro Nuovo “Giancarlo Menotti” – Spoleto.

Per la prenotazione dei biglietti il botteghino del Teatro Nuovo resterà aperto nei giorni 5,6,7 Maggio dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19