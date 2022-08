Castori verso il Palermo: “L’avversario è degno del massimo rispetto. Noi siamo una squadra che ha il calore dentro”

Le parole del tecnico del Perugia alla vigilia dell’esordio in campionato

(DMN) Perugia – alla vigilia di Palermo-Perugia, gara in programma domani alle 20.45 che inaugurerà il campionato dei Grifoni, il tecnico del Perugia Fabrizio Castori ha incontrato i giornalisti in sala stampa.

“Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto l’ultima apparizione a Cagliari – ha detto Castori riferendosi ai giorni di lavoro appena trascorsi – la settimana è servita per migliorare la condizione e recuperare giocatori. Non tutti sono al 100% ma il tempo è servito per migliorare il quadro generale. Non dico niente di strano se dico che siamo ancora incompleti, qualcosa manca e la società lo sa.”

Sulla sfida del Barbera, il tecnico di San Severino Marche ha detto : “Non pensiamo troppo agli altri, pensiamo a noi stessi, a dare un’identità precisa e migliorare gli automatismi di gioco che sono nostri a prescindere dell’avversario. La cosa che più mi interessa è diventare squadra ed avere una identità di gioco. L’avversario è degno del massimo rispetto. Per questa gara manterrà l’organico inalterato che ha vinto il campionato di Serie C. Siamo contenti che ci sia lo stadio pieno perché il Barbera sa calore. Noi siamo una squadra che ha il calore dentro. Più l’ambiente è caldo e più riusciamo a fare la prestazione. Anche il clima avverso stimola il calciatore“

Riguardo i sui primi giorni a Perugia il tecnico ha detto: “Perugia è una piazza importante, sono contento di essere approdato qui, sono oltremodo grato per come sono stato accolto però a me piace rispondere sul campo perché la gratitudine va ricambiata con prestazioni e risultati più che con le parole”.

Poi ha parlato di obiettivi: “È sempre il campo che li stabilisce, noi andiamo in campo per dare il massimo. A me interessa che la squadra cresca di partita in partita. Sarà il campo a dire dove saremo in grado di arrivare”.