Castelli nuovo commissario per la ricostruzione, per il centrodestra spoletino è il “miglior profilo che si poteva scegliere”

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Apprendiamo la notizia della nomina del Senatore Guido Castelli a commissario per la ricostruzione post sisma nel centro Italia.

Conoscendo la persona, siamo certi che espleterà al meglio il suo mandato, sia per le provate capacità operative, che per la provenienza, essendo un Commissario nato e cresciuto nel territorio, portatore quindi di quella necessaria consapevolezza che serve per risolvere al meglio le problematiche.

Sindaco di Ascoli Piceno per due mandati, consigliere ed assessore regionale Marche con delega alla ricostruzione post sisma. Un Sindaco, che in prima linea ha vissuto il peso del terremoto sulle sue spalle.

È certamente uomo delle istituzioni preparato con comprovata esperienza e competenza in materia.

Il miglior profilo che si poteva scegliere, nel segno di una logica alternanza fiduciaria, che sarà certamente in grado di coniugare le esigenze delle quattro regioni dell’Italia centrale duramente colpite dal sisma 2016.

Indispensabile è la necessità di portare a termine una serie di azioni, necessarie per velocizzare le procedure al fine di ripristinare infrastrutture, servizi, edifici pubblici e privati, necessari per ridare il giusto slancio all’economia della nostra comunità. Per questo auspichiamo che il cambio di guardia, non solo non rallenti le procedure già in atto, ma le acceleri, per il bene di tutti.

Al commissario uscente, Giovanni Legnini, va il riconoscimento di aver realizzato in questi ultimi anni un ottimo lavoro, permettendo alla ricostruzione di avviare enormi passi avanti.

Auguriamo quindi al senatore Castelli un buon lavoro, certi che si instaureranno proficui rapporti collaborativi, fortemente necessari per la rinascita del nostro territorio.

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili