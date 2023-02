Castel Ritaldi, Sindaco e Giunta ringraziano i Carabinieri per l’impegno nel territorio

Elisa Sabbatini: solleciti e sempre presenti trasmettono sicurezza e serenità alla comunità

Il sindaco di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini, unitamente alla giunta comunale, “ringrazia il comandante della stazione dei Carabinieri di Castel Ritaldi, il maresciallo capo Pasquale Ercolano, e i suoi collaboratori per il continuo impegno profuso”. Un ringraziamento che vuole riconoscere il lavoro fatto a tutela e salvaguardia del cittadino da parte delle forze dell’ordine “sempre attive anche rispetto alle esigenze dei cittadini”. “Solleciti, solerti, disponibili e sempre presenti – prosegue il sindaco Sabbatini –, consapevoli degli obblighi istituzionali inerenti al loro ruolo, hanno egregiamente trasmesso in ogni momento e in ogni occasione sicurezza e serenità all’interno della comunità, dimostrando piena collaborazione con l’amministrazione comunale”.

“Credo sia doveroso da parte nostra – ha concluso il sindaco – far capire che c’è una grande sinergia e una collaborazione importante per tutto il territorio che rappresentiamo”.