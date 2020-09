Castel Ritaldi si trasforma nel “Paese delle Fiabe”

21° Concorso Letterario Mario Tabarrini. Le parole del Sindaco Sabbatini e dell’Assessore Benedetti. Il programma scaricabile

Il Comune di Castel Ritaldi promuove dal 2000 il Concorso Nazionale Mario Tabarrini, un Premio Letterario per fiabe inedite, per commemorare la figura del concittadino poeta e scrittore, che si rivolge ai bambini a partire dai tre anni, passando attraverso l’universo adolescenziale per arrivare fino agli adulti. Un’idea semplice con la quale si invitano grandi e piccini a godere del piacere della scrittura e della lettura al fine di condividere la grande ricchezza dell’umanità: la narrazione, il saper fare della vita un racconto.

Ogni anno la Commissione dell’Associazione Culturale “Paese delle Fiabe” individua un tema sulla base del quale gli scrittori di tutte le età inviano fiabe provenienti da tutta Italia. Il tema dell’edizione attuale è “PONTE”, una parola intrinseca di significato che meglio di ogni altra si addice ai tempi di Emergenza Sanitaria che stiamo vivendo: LA CULTURA PUO’ DAVVERO DIVENTARE UN PONTE PER RESTARE VICINI NONOSTANTE LE DISTANZE.

Il Sindaco Elisa Sabbatini afferma: <<Siamo alla 21a Edizione e per me questa è la terza, di cui la seconda da Sindaco. Una manifestazione che unisce grandi e piccoli nelle Fiabe. “Il Ponte”, tema di quest’anno, rispecchia pienamente lo stato d’animo in questo periodo così difficile poiché tutti noi speriamo di attraversarlo per tornare al più presto, e migliori alla normalità. Da questo concorso letterario sono uscite due firme prestigiose della narrativa internazionale per giovani: Luigi Dalcin, vincitore del primo concorso e Serena Carestia, prima classificata dell’edizione 2017, entrambi vincitori di un premio Andersen. Lo scopo del concorso è quello di promuovere la cultura della fiaba ed in particolar modo tra i giovani. Un ringraziamento all’Assessore alla cultura Veronica Benedetti per la realizzazione di un programma ricco e fiabesco ma attento al rigoroso rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19. Si ringrazia l’Associazione e la Commissione” Paese delle Fiabe”, la Pro Loco di Castel Ritaldi, i dipendenti comunali che come ogni anno si impegnano nell’organizzazione dell’evento oltrechè tutti i professionisti e collaboratori che faranno divertire piccoli e grandi in tutta sicurezza. NON MANCATE A QUESTA EDIZIONE RICCA DI SORPRESE, VI ASPETTIAMO A CASTEL RITALDI! >>.

La premiazione del Concorso, ormai da alcuni anni, è inserita all’interno della Manifestazione Culturale “Castel Ritaldi-Paese delle Fiabe” che quest’anno avrà luogo dal 19 al 20 Settembre 2020. Numerosi saranno i laboratori culturali, ludici, pratici e creativi che interesseranno Castel Ritaldi durante il prossimo fine settimana.

In particolare Sabato 19 alle ore 21.00 verrà rappresentato uno spettacolo a cura della Banda Musicale Santa Cecilia e delle Majorettes di Castel Ritaldi, diretto e interpretato dall’attore Stefano de Majo. Lo spettacolo ha debuttato a Milano chiudendo il Milano Fringe Festival dedicato alla luna nel cinquantesimo anniversario dal primo allunaggio. Laika e la Luna si racconteranno tra i suoni dell’orchestra di fiati diretta dal Maestro Mario Ciai e su quelle note fluttueremo tutti insieme, come la luna fluttua in un mare di stelle o forse semplicemente ci ritroveremo a volare attaccati al filo di un palloncino come nei sogni fatti da bambini, “…perchè le fiabe non sono solo per i bambini e siamo tutti dentro una fiaba nel piccolo grande Paese delle Fiabe”.

La manifestazione si chiuderà domenica 20/09 alle ore 21.00 con un concerto di musica world e d’autore della Sara Galas Band fondata dalla cantautrice ed artista interdisciplinare Sara Galassini ed il compositore, polistrumentista Yukio Tsuji a New York, dove i due collaborano da 20 anni nell’ambito del teatro, della danza e della musica. Il fisarmonicista Gianluca Bibiani ed il polistrumentista Claudio Scarabottini si uniranno con l’intento comune di creare un ponte sociale e culturale attraverso la musica e la poesia. Le composizioni ed i testi in inglese ed italiano della Sara Galas Band presentano i colori e la passionalità del mediterraneo uniti ai respiri della spiritualità Giappone che si incontrano tra i ritmi frenetici della multiculturalità Newyorkese. L’album HER è una raccolta di brani scritti da Galassini e Tsuji per onorare la madre terra, lo spirito femminile che esiste in ognuno di noi, l’intuizione e l’introspezione considerandoli passaggi necessari per attingere all’amore profondo e creare nuove possibilità che onorano la diversità e l’unione.

I diversi stili musicali in cui sono stati arrangiati i pezzi riescono a fondere luoghi diversi e modi di sentire comuni come se la musica stessa diventasse ponte, veicolo di comunicazione che riesce ad abbattere limiti e barriere sociali e culturali.

Come affermato dall’assessore Veronica Benedetti: “La cultura, l’amore per la lettura e la scrittura sono gli elementi necessari per aprire la mente e ampliare le proprie conoscenze. Il compito di una buona amministrazione è anche quello di fornire, soprattutto ai giovani, i mezzi per accedere a tali strumenti. È questo lo spirito che mi ha portata quest’anno a lavorare per trovare il giusto compromesso tra le esigenze legate all’emergenza sanitaria e l’obiettivo di continuare a diffondere un messaggio culturale importante. Ringrazio sinceramente le Associazioni che ogni anno cooperano per la buona riuscita della manifestazione e del Concorso Letterario. Auguro a tutti voi di trascorrere un gradevole fine settimana”.