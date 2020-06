Castel Ritaldi, riapre il Fontanello di acqua pubblica

Da oggi si potrà tornare al distributore di acqua naturizzata liscia e frizzante

(DMN) Castel Ritaldi- l’Amministrazione Comunale di Castel Ritaldi ha comunicato la riapertura del Fontanello di Acqua Pubblica a partire da oggi, 6 giugno 2020. La Chiusura era stata disposta in seguito alle limitazioni previste nel periodo di Covid-19.

Ne giorni precedenti la riapertura, è stata eseguita la manutenzione necessaria da parte della ditta che ha verificato il buon funzionamento del distributore di acqua naturizzata liscia e frizzante in della frazione di Bruna, in Via Pertini. Il sindaco Elisa Sabbatini raccomanda di non creare assembramenti davanti al Fontanello, rispettando le distanze e l’ utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.