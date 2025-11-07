Castel Ritaldi primo in Umbria per il finanziamento alle attività educative e ricreative

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Comune ha partecipato all’Avviso Pubblico per il finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al sostegno delle attività educative e ricreative formali e non formali, di cui all’art. 1, commi 213 e 214, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Nella giornata di giovedì 30 ottobre il Dipartimento ha pubblicato sul proprio sito e comunicato con Pec l’elenco riportante, per ogni regione, le domande pervenute da parte dei Comuni entro il termine previsto, utilmente collocatesi secondo l’ordine cronologico di invio. Con grande gioia abbiamo appreso che il Comune di Castel Ritaldi si è classificato al primo posto in Umbria.

Le risorse ammontano a € 39.473 e permetteranno di potenziare le iniziative a sostegno delle famiglie in collaborazione con gli enti del Terzo settore, scuola, associazioni, parrocchia, servizi socio educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa per minori al fine di promuovere e potenziare percorsi per il benessere dei minori anche attraverso l’attività sportiva, artistica e musicale.

Per il nostro Comune rappresenta una importante opportunità per potenziare iniziative già in corso a favore dei minori e per promuoverne ulteriori anche valorizzando le collaborazioni già attive nel territorio. Questo importante riconoscimento – spiega il sindaco Elisa Sabbatini – è la dimostrazione di quanto lavoro ed impegno si mette a beneficio dei servizi a favore della comunità.

Un altro finanziamento a cui questa amministrazione ha partecipato e che ha portato a casa anche grazie ai nostri uffici che si adoperano nel portare avanti le nostre lineee di mandato.

Andare avanti sempre a testa alta per la nostra comunità…