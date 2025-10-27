Castel Ritaldi ottiene 150 mila euro dalla Regione: la soddisfazione del PD

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Partito Democratico di Castel Ritaldi accoglie con soddisfazione la notizia del finanziamento di 150 mila euro da parte della Regione Umbria per la messa in sicurezza delle strade di via della Molinetta, via degli Olmi e della Fornace.



Si tratta di un intervento necessario, che si concretizza grazie al lavoro serio e concreto del consigliere regionale Stefano Lisci e dell’assessore Francesco De Rebotti, esponenti del Partito Democratico, che hanno saputo ascoltare il territorio, dando una risposta efficace e puntuale.



Il post stizzoso della sindaca Elisa Sabbatini in replica alla soddisfazione espressa da Cives Castel Ritaldi sulla propria pagina facebook, non ci sorprende, ma ci dà lo spunto per alcune riflessioni.



Innanzitutto la rincorsa della sindaca ad intestarsi il merito dell’intervento ci sembra quantomeno ridondante, considerato che è prerogativa degli amministratori locali, individuate le criticità e le potenzialità del territorio, trovare i canali e i percorsi più efficaci per raggiungere l’obiettivo. Nel caso specifico, come evidenziato dalla stessa sindaca, ci limitiamo a rilevare che una giusta istanza presentata dall’amministrazione comunale nell’agosto 2024 è stata soltanto promessa, dall’allora giunta Tesei, per il 2026, mentre ora è stata recepita e subito finanziata dall’attuale giunta regionale. Conosciamo bene il percorso che è stato fatto e soprattutto la decisiva accelerazione delle ultime settimane che ha portato al finanziamento. Lo conosciamo bene per un motivo molto semplice: per la prima volta in sei anni siamo stati resi partecipi di questo processo e non certo grazie al Comune. Abbiamo quindi gioito insieme, perché ogni obiettivo raggiunto e partecipato dovrebbe essere motivo di soddisfazione per tutta la comunità.



Notiamo invece con amarezza il perdurare di un atteggiamento divisivo e ostile da parte della sindaca Sabbatini, che continua a dividere la comunità tra “maggioranza” e “minoranza”, buoni e cattivi, giusti e ingiusti, dando anche all’esterno un’immagine del nostro Comune in cui francamente non ci riconosciamo. Il sindaco, di qualunque espressione politica sia, dovrebbe guidare un’amministrazione comunale e non una “maggioranza”, poiché anche quando si ricevono critiche perché non si condividono i metodi e le scelte, si è comunque sindaco di tutti e non di una parte sola.



Consideriamo infine imbarazzante la chiosa del post, sia nella forma che nel contenuto. Scrive la sindaca: «Purtroppo ammettere che siamo in grado di collaborare con tutti non è facile accettarlo». Per concludere, in maiuscolo: «DIFFICILE DA ACCETTARE EH…!!». Cara sindaca, premesso che dovrebbe essere una cosa normale interloquire con tutti, poiché rientra nella dialettica politica ed è un basilare dovere istituzionale, l’unica cosa difficile da accettare è il suo stile comunicativo, che purtroppo declina anche nelle sedi istituzionali che rappresenta: un pericoloso mix di aggressività e arroganza, con toni istigatori e a tratti infantili, che sembra finalizzato esclusivamente a ottenere una facile approvazione sui social e non certo a rafforzare e a far crescere la comunità che è stata chiamata a guidare.



Castel Ritaldi ha bisogno di serietà e, prima ancora, di qualcuno che sappia unire e non che sia sempre proteso a creare divisioni, odi e rancori, usando i social come un’arma becera e pericolosa. Noi continueremo a lavorare per portare progetti, idee, risorse e attenzione dove servono davvero: nel territorio, tra le persone, per il futuro del nostro Comune.







Partito Democratico – Circolo di Castel Ritaldi