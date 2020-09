Castel Ritaldi, obiettivo la valorizzazione del territorio dal punto di vista archeologico e storico

Il Sindaco Elisa Sabbatini, accompagnata dal collaboratore Rosario Murro , è stata ricevuta dalla Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Spoleto

Nella mattinata del 31 agosto 2020 presso il Museo Archeologico Nazionale di Spoleto il Sindaco Elisa Sabbatini, accompagnata dal collaboratore Rosario Murro , è stata ricevuta dalla Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Spoleto, Dott.ssa Silvia Casciarri.

Obiettivo dell’incontro una collaborazione sinergica fra enti per la valorizzazione del territorio dal punto di vista archeologico e storico del Comune di Castel Ritaldi: far conoscere una delle “Lex”, primo documento epigrafico risalente agli ultimi decenni del III secolo a.C. e ai primi del II., che riporta le norme ambientali, custodita e visitabile presso le Sale del Museo Archeologico Nazionale di Spoleto.

Una pietra calcarea con scritte in latino arcaico, a difesa dell’ambiente, ritrovata a Castel Ritaldi nel 1876 in località San Quirico grazie al famosissimo archeologo Giuseppe Sordini.

Questo incontro è un primo passo per far conoscere la nostra storia e le nostre origini ai cittadini ed in particolare alle scuole che studieranno l’Età Romana e le sue norme, e scopriranno poi che così lontane dalle attuali non sono: Il rispetto dell’ambiente non ha età”