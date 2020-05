Castel Ritaldi non ha più persone positive al Coronavirus

A darne l’annuncio é stato il sindaco Elisa Sabbatini

(DMN) Castel Ritaldi – torna finalmente lo zero nella casella relativa ai casi attivi di positività al Coronavirus Covid-19 nel territorio comunale di Castel Ritaldi. A darne l’annuncio é stato il sindaco Elisa Sabbatini tramite la pagina Facebook ufficiale del Comune.

Ho ricevuto, ieri sera da parte dell’ASL, – ha scritto il sindaco – la comunicazione che il nostro concittadino è stato dichiarato guarito.

Questo vuol dire che a Castel Ritaldi non ci sono più casi di contagio da Covid 19.

Questa è una buona notizia non solo per i familiari, ma anche per la nostra comunità e sentiamo la necessità di mandare un abbraccio virtuale, ma pieno di gioa a tutta la famiglia che da oggi torna alla propria routine.

Siamo nella fase 2, mi preme ribadire che è un momento molto delicato che ci espone a tantissime incognite e rischi che abbiamo il dovere di monitorare.

Non è ancora il momento di abbassare la guardia e non dobbiamo vanificare gli sforzi compiuti sinora. Nella speranza di poter presto uscire da questa emergenza che ha travolto la vita di ognuno di noi, confido nel vostro senso civico e responsabilità nel rispettare tutte le disposizioni come fatto fino ad oggi, in modo che, questo risultato che oggi abbiamo, possa essere riconfermarto.

Sono convinta – ha concluso la Sabbatini– che presto torneremo alla normalità, buona domenica a tutti.

A Castel Ritaldi i casi totali di contagio da Coronavirus Covid-19 sono stati 5. L’ultimo incremento risale all’8 aprile. Quattro dei 5 cittadini contagiati, tutti facenti parte dello stesso nucleo familiare, erano già stati dichiarati ufficialmente guariti il 24 aprile scorso.

La guarigione annunciata dal sindaco Sabbatini verrà ufficializzata dalla Regione Umbria nelle prossime ore.