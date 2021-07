L’amministrazione comunale di Castel Ritaldi ringrazia Rosario Murro

È terminato l’incarico, a titolo gratuito, per il monitoraggio e la salvaguardia del patrimonio produttivo del Comune

L’Amministrazione comunale di Castel Ritaldi – si legge in una nota inviata in redazione – nella persona del Sindaco Elisa Sabbatini, esprime un sentito ringraziamento per la collaborazione, il sostegno e la professionalità dimostrata da Rosario Murro nel corso del mandato affidato per il monitoraggio e la salvaguardia del patrimonio produttivo del nostro Comune.

L’incarico assunto dal 19 maggio 2020 e cessato nei giorni scorsi, a causa della sua candidatura al Comune di Spoleto, è stato svolto completamente a titolo gratuito, con continuità ed impegno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19.







La sintesi di quanto esaminato e proposto, – prosegue la nota stampa- le conclusioni ed risultati raggiunti da Murro nei dodici mesi di lavoro, sono stati riportati in un dettagliato Report consegnato a questa Amministrazione comunale. Il documento fa una completa descrizione della situazione del territorio di Castel Ritaldi. Una fiducia che è stata ben riposta in Murro, già da delegato per le aziende in crisi per il Comune di Spoleto e coinvolto in numerosi tavoli di trattativa e vertenze locali del mondo del lavoro non solo in Regione Umbria, ma al Ministero del Lavoro ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

In un momento delicatissimo per la vita dei cittadini della nostra comunità locale, il documento acquisito costituisce un metodo di lavoro ed un indirizzo politico per promuovere quello sviluppo e quella promozione umana e sociale che deve essere alla base di ogni iniziativa verso il bene comune, soprattutto dopo la tragica vicenda pandemica che ha ingessato tutta la macchina amministrativa.

Ringraziamo Rosario Murro – conclude la nota – per la preziosa collaborazione e confidiamo che il rapporto instaurato possa essere riproposto in un futuro molto prossimo.

Nella foto sotto: il sindaco Elisa Sabbatini con Rosario Murro