Castel Ritaldi, l’Amministrazione comunale e la VUS incontrano i cittadini

Un incontro fare chiarezza sull’attuale situazione idrica del territorio, Lunedì 21 settembre, ore 21, piazza Santa Marina

In seguito alla petizione presentata dai cittadini all’amministrazione comunale e alla Vus, si comunica che, il 21/09/2020 alle 21.00 in piazza Santa Marina si terrà una riunione rivolta ai cittadini per fare chiarezza sull’attuale situazione idrica del territorio di Castel Ritaldi.

Il tutto avverrà in piena sicurezza e nelle disposizioni stabilite per il distanziamento.

Qualora il meteo non permetta il normale svolgimento dell’incontro, verrà comunicato nei tempi necessari.