Castel Ritaldi incontra Sviluppumbria e riflette su nuove opportunità di sviluppo

Visita della presidente Michela Sciurpa che ha incontrato la giunta comunale. Il sindaco Sabbatini: servono sinergie per affrontare sfide del futuro nel territorio

La presidente di Sviluppumbria Michela Sciurpa ha fatto visita, lunedì 14 marzo, a Castel Ritaldi accolta dal sindaco Elisa Sabbatini e da tutta la giunta comunale. “È stato un momento di confronto importante – ha commentato il sindaco Sabbatini – per comprendere le reali opportunità che Sviluppumbria può e potrà offrire alle imprese del nostro territorio”. Nella sala consiliare comunale, si è discusso infatti dei progetti che la Regione Umbria sta portando avanti e che vedranno Sviluppumbria avere un ruolo operativo e strategico all’interno della cabina di regia regionale.

“Ringrazio la presidente Sciurpa – ha aggiunto il sindaco – per l’importante confronto avuto con i responsabili della nostra struttura, fiduciosa della possibilità di creare una proficua collaborazione. Il mio ringraziamento va anche ai tecnici che ci hanno illustrato le grandi opportunità rivolte alle nostre aziende, che verranno presentate in un incontro concordato per il mese di aprile di cui daremo comunicazione a imprese e cittadini. È fondamentale iniziare a parlare di sviluppo economico e d’impresa del territorio per rendere appetibile Castel Ritaldi, ma solo con grande sinergia e spirito di squadra si potranno affrontare sfide presenti e future”.

“Un grande obiettivo per questa amministrazione – ha concluso Sabbatini – è dare l’importanza che meritano alle nostre attività e imprese, in special modo dopo un periodo come quello trascorso. Finalmente abbiamo iniziato un percorso con Sviluppumbria che poteva già essere stato intrapreso poiché soci da moltissimi anni, al fine di incentivare lo sviluppo economico d’impresa e non solo”.