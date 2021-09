Castel Ritaldi, in arrivo 400.000 € per il Centro Sportivo Calisto

Il sindaco Elisa Sabbatini: “La gioia più grande sarà quella di consegnare alla comunità dopo tanti anni, una struttura efficiente e all’avanguardia dove le nostre associazioni sportive di categoria, saranno in grado di esprimere al massimo le loro potenzialità”

In qualità di Sindaco del comune di Castel Ritaldi – scrive in una nota Elisa Sabbatini – e in rappresentanza dell’amministrazione comunale sono a comunicare a tutta la comunità, con grande soddisfazione ed orgoglio, che il nostro comune è risultato ammesso al finanziamento “Bando Sport e Periferie 2020” per una somma di 400.000,00 €. La Graduatoria nazionale predisposta ed approvata dal Governo, Dipartimento dello Sport, è frutto di una valutazione effettuata su 3380 progetti presentati da tutti gli enti di governo.

Il progetto presentato dal nostro comune – prosegue la sindaca – è intitolato “Rigenerazione e Adeguamento del Centro Sportivo polifunzionale Calisto, sito in località La Bruna di Castel Ritaldi ed ha ottenuto un punteggio pari a 48,10 risultando idoneo al finanziamento.

In nostro Ente – sottolinea la Sabbatini – provvederà a cofinanziare l’intervento per garantire alla cittadinanza e non solo, una struttura adeguata alle norme di sicurezza ed utilizzabile per la pratica sportiva. Questo garantirà la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale , nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale. Questo era ed è uno degli obiettivi principali del nostro mandato ed insieme alla realizzazione della nuova piscina comunale, i cui lavori partiranno a breve, rappresentano il concreto lavoro di questa giunta che nonostante il periodo emergenziale non ha mai smesso di cercare fondi e realizzare gli obiettivi prefissati.

Colgo l’occasione – conclude Elisa Sabbatini – per ringraziare i dipendenti comunali ed in particolare l’ufficio tecnico e i progettisti incaricati, i quali hanno predisposto il progetto esecutivo, approvato in giunta, dando voce e forma alle richieste e alle idee dell’ amministrazione nonché dei cittadini. La gioia più grande sarà quella di consegnare alla comunità dopo tanti anni, una struttura efficiente e all’avanguardia dove le nostre associazioni sportive di categoria, saranno in grado di esprimere al massimo le loro potenzialità. In attesa delle linee guida ministeriali che regolamenteranno i tempi e le modalità dell’utilizzo dei fondi, verrà indetta la gara lavori. Chiudo con il mio motto “Andiamo Avanti”