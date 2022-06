Castel Ritaldi, il vicesindaco Fabio Scarponi tuona contro la minoranza

La nota dell’espoonente della Lega

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Manifesti con specifiche accuse alla maggioranza a guida Elisa Sabbatini sul depotenziamento degli uffici, la questione piscina, il presunto sovraindebitamento e la Tari: arriva la replica del vicesindaco Fabio Scarponi.

“Sul personale abbiamo fatto scelte strategiche – risponde il vicesindaco – dando risalto all’ ufficio tecnico, in cui la mole di lavoro è notevole soprattutto in considerazione delle pratiche di condono edilizio ereditate dalla precedente amministrazione (circa 400).

In ordine alla piscina, già da consigliere comunale di minoranza avevo seguito attentamente la questione presentando decine di interrogazioni cui seguivano risposte approssimative o inesistenti, tanto che in data 26 agosto 2018 presentai un esposto alla procura della Repubblica di Spoleto cui sono seguiti costanti controlli della guardia di finanza e pesanti sanzioni da parte della Corte dei conti. Abbiamo ereditato una situazione critica, ma con la tenacia ed il duro lavoro abbiamo realizzato un progetto sottoposto alla popolazione in pubblica assemblea, e nell’estate del 2023 riconsegneremo la piscina agli abitanti di Castel Ritaldi.

Da ultimo – continua Scarponi- mi preme precisare come l’indebitamento sia tutt’altro che aumentato e infatti dati alla mano il debito è in decremento a far data dal 2019. Un ultimo flash in ordine alla Tari, argomento su cui i consiglieri di minoranza hanno dimostrato tutta la loro incoerenza astenendosi dal voto in consiglio comunale. Mera propaganda per screditare l’amministrazione”.