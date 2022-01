Castel Ritaldi, il Comune aiuterà la Vus nella consegna kit per la raccolta dei rifiuti Covid-19

Iniziativa proposta dall’assessore Ezio Tinelli

“La Giunta di Castel Ritaldi, grazie ad un’iniziativa proposta dall’assessore di competenza Ezio Tinelli, ha deciso di collaborare con la Vus Spa nella consegna dei kit per la raccolta dei rifiuti Covid-19 destinati alle persone risultate positive nel comune.

La collaborazione – si legge in una nota inviata in redazione- in questo momento ci sembra doverosa poiché la stessa partecipata potrebbe trovarsi nella stessa difficoltà che tutte le aziende hanno in questo momento così delicato.

Quindi nei prossimi giorni tutti riceveranno il kit che poi verrà ritirato dalla Vus.”