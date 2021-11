La Pro Loco polemica con il Comune

Riceviamo dagli organizzatori e pubblichiamo integralmente:

Un successo (quasi) inaspettato quello della XI° edizione di “Halloween Party” di sabato 30 e domenica 31 ottobre a Castel San Giovanni di Castel Ritaldi. Tante le famiglie che hanno partecipato all’evento, organizzato su base totalmente volontaria dai ragazzi del piccolo borgo tra Spoleto e Foligno, e che ha visto l’intera comunità rispondere positivamente per la riuscita della festa.

Perché di questo parliamo: una semplice festa.

Nessuna adorazione o deviazione verso il male, ma la semplice volontà di stare insieme riconoscendo quella di Halloween come una tradizione che ormai ha contaminato l’intero pianeta. Basta fare una semplice ricerca per evidenziare come questa festività pagana ha determinati significati che nulla hanno a che vedere con la venerazione della malvagità, accettandone anche il senso prettamente consumistico dei nostri tempi. Una festa vera e propria quindi, nulla di più.

Napoli, Treviso, Massa Carrara, Pesaro, Ferrara, Viterbo, Fermo, Città di Castello, Gubbio, Terni e Perugia. Queste sono solo alcune delle località da cui provenivano i circa 1500 bambini che si sono divertiti alla manifestazione.

L’idea è nata per gioco dalla creatività di 10 ragazzi del luogo, senza contributi o aiuto alcuno, contando sulle proprie possibilità e sulla volontà di regalare a Castel San Giovanni un evento per divertirsi.

Oggi, dopo dieci edizioni, l’evento è sistematicamente cresciuto e dati alla mano conta il numero di presenze giornaliere più alto tra tutte le manifestazioni che si tengono a Castel Ritaldi. Considerato il target di pubblico tra i 3 e 15 anni possiamo definirlo una sorta di record per quello che il Comune si forgia di chiamare il Paese delle Fiabe.

I giochi di questo undicesimo “Halloween Party” andavano da pistole laser per catturare fantasmi a vere e proprie prove attoriali nel famigerato Tunnel dell’orrore, a sfide di abilità o di semplice fortuna.

La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle normativa di sicurezza e anti COVID grazie al fondamentale supporto della Proloco, dell’Ass. volontari dell’Arma dei Carabinieri e della Sogit Le Aquile.

Piccola nota dolente è stata la poca partecipazione da parte delle istituzioni locali che, per volontà o meno, hanno deciso di non omaggiare Castel San Giovanni con la loro presenza. Va considerato inoltre che per l’evento non è stato concesso neppure il Patrocinio del Comune di Castel Ritaldi per il secondo anno consecutivo, con motivazioni non ancora del tutto chiarite e giunte per vie informali.

Non stiamo a citare la portata del filone gotico che trova esponenti come i fratelli Grimm, Mary Shelly, Edgard Alan Poe, Tim Burton, Tolkien.

La certezza sembra che in questo Comune la caccia alle streghe non sia ancora finita; peccato solo che i giochi siano si paurosi ma creativi e che il 1400 sia passato da 600 anni.

Per ora rimane il grande entusiasmo per l’apprezzamento ricevuto dai bambini e dalle proprie famiglie. E va evidenziato il saluto dal neo Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, che ha ringraziato con la sua presenza per l’idea è la realizzazione dell’evento. Chissà se in futuro potrà nascere una sorta di collaborazione di entrambi i territori, considerando la presenza dei due castelli Albornoziani. Vedremo… Di sicuro siamo già a lavoro per la XII° edizione di “Halloween Party”, quindi non prendere appuntamenti per il 29 e 30 ottobre 2022!