Castel Ritaldi, ecco due nuove ordinanze anti contagio

Il sindaco Sabbatini ha disposto l’obbligo di mascherine e guanti e la chiusura delle attività per Pasqua e Pasquetta – il testo completo delle ordinanze scaricabili

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Sindaco di Castel Ritaldi con due nuove ordinanze ha disposto nella prima l’obbligo delle mascherine e guanti per l’accesso negli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali istituti di credito, mezzi pubblici e in qualsiasi luogo chiuso in cui e previsto l’ingresso di persone. Qualora non sia stato possibile reperirle si dovranno indossare altri sistemi di protezione della bocca e naso quali sciarpe, foulard o similari e all’ingresso si dovrà eventualmente provvedere alla disinfezione delle mani per limitare la contaminazione negli stessi esercizi allo scopo di salvaguardare se stessi e tutti gli altri cittadini dal contagio, nonchél’osservanza della distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ricordiamo che il gruppo comunale della Protezione Civile sta consegnando le mascherine su chiamata al numero 3391312655, assessore Ezio Tinelli.

Inoltre si raccomanda come sempre di uscire nella prossimità della propria abitazione e per lo stretto necessario.

Nella seconda ordinanza n.24 del 09/04/2020 il Sindaco Elisa ordina LA CHIUSURA, nelle giornate di domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e di lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo), di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità presenti nel territorio comunale, fatte salve le farmacie e le edicole e l’elaborazione di cibi con consegna a domicilio.

Il Sindaco

Elisa Sabbatini