Castel Ritaldi, domenica 30 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi

Esperti racconteranno storia e arte del territorio. Merenda a base di olio evo e prodotti tipici Raduno alle 8.30 in piazza Santa Marina. Percorso ad anello di circa sei chilometri Castel Ritaldi aderisce anche quest’anno alla Giornata nazionale della camminata tra gli olivi in programma domenica 30 ottobre, evento promosso dall’Associazione Città dell’olio e arrivato alla sua sesta edizione. La camminata di quest’anno porterà a riscoprire l’affascinante borgo di Castel Ritaldi, con l’antico castello, le chiese storiche e i tesori nascosti del territorio, tra cui l’Istituto sperimentale dell’olivicoltura, unico nel suo genere in tutta Italia e contraddistinto da più di duecento cultivar. Lungo il percorso si alternano tratti di strada asfaltata e sterrata, attraversando oliveti e punti panoramici con vista mozzafiato su tutta la vallata. Durante la camminata verrà anche distribuita una piccola merenda con olio dei frantoi del territorio e prodotti delle aziende locali. “Passeggiare tra gli olivi – spiegano Elisa Sabbatini, sindaco di Castel Ritaldi, e Michela Brunetti, consigliere comunale con delega a Città dell’olio –, passare una mattinata in compagnia e in spensieratezza, conoscere attraverso i racconti dei volontari e degli esperti le curiosità storiche e artistiche e le varie fasi che portano alla produzione del nostro prezioso olio extravergine d’oliva e godersi una merenda genuina nella natura è un’ottima opportunità per valorizzare le eccellenze del nostro comune e per tornare a emozionarsi nel riscoprire le bellezze e la ricchezza del territorio”. Il ritrovo con tutti i partecipanti è alle 8.30 in piazza Santa Marina, davanti all’ingresso della Biblioteca comunale, la partenza è prevista per le 9. Il percorso ad anello è di circa sei chilometri per una durata complessiva di 3 ore e mezza incluse le soste. La passeggiata è organizzata in collaborazione con le associazioni Asd La Castellana e Castel Ritaldi Cammina. L’evento con prenotazione obbligatoria è adatto anche alle famiglie. Per la partecipazione è richiesto un piccolo contributo di 5 euro. Per informazioni contattare Rita 392.8096880 oppure Claudia 339.7270454. In caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata. Ogni aggiornamento sarà dato in tempo reale sulla pagina Facebook: Camminata tra gli Olivi.