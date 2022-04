Castel Ritaldi al Vinitaly a supporto delle cantine del territorio

“Vogliamo lavorare in sinergia con le imprese per valorizzare al meglio i nostri prodotti”

Tour del sindaco Sabbatini anche alla Bit di Milano dove era presente Outdoor Umbria

Con l’obiettivo di dare supporto istituzionale alle aziende vitivinicole del territorio, ma anche per aggiornarsi sulle strategie più moderne, efficaci ed efficienti per la promozione turistica e dei prodotti tipici locali, il sindaco di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini, anche in qualità di consigliere del Gal Valle Umbra e Sibillini, ha sostenuto le cantine del proprio comune al Vinitaly di Verona. Al salone internazionale del vino erano infatti presenti numerose aziende vitivinicole del territorio di Castel Ritaldi, sia in maniera autonoma che nell’ambito del Consorzio tutela vini Montefalco.

“È la prima volta – ha sottolineato Sabbatini – che questa amministrazione va al Vinitaly per cercare di valorizzare il proprio territorio. Vuole essere un segno di vicinanza e di collaborazione, ma non solo. L’obiettivo è anche prettamente operativo: vogliamo lavorare in sinergia con le imprese così da riuscire a valorizzare al meglio i nostri prodotti e crescere così tutti insieme. Un lavoro rivolto anche al settore turistico che proprio negli ultimi mesi, grazia anche alla collaborazione con Umbria Tourism, sta dando segni di particolare vitalità”. Sabbatini ha così partecipato a tutte le iniziative organizzate dalla Regione Umbria, insieme anche ai colleghi di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo, comuni che fanno parte dell’Unione dei comuni dell’olio e del Sagrantino.

Il tour del sindaco non si è poi limitato al Vinitaly, ma ha fatto anche tappa alla Borsa internazionale del turismo di Milano dove erano presenti associazioni che operano anche su Castel Ritaldi come Outdoor Umbria. “Stiamo realizzando importanti progetti sullo sviluppo turistico, comparto per noi fondamentale – ha spiegato Sabbatini –. Il supporto di questa realtà è per noi importante, penso solo alla Trebbiano Travel in programma a ottobre. Ma con tutte le associazioni stiamo dando vita a un inedito lavoro sinergico. Il Trebbiano, tra l’altro, è un prodotto su cui stiamo iniziando a investire molto e su cui crediamo molto”. Sempre in questo ambito, grazie alla sigla di un protocollo ad hoc, a settembre la ciclostorica dell’Umbria La Francescana attraverserà anche il territorio di Castel Ritaldi.