Casigliano di Strettura, la tubazione per l’erogazione acqua potabile in precarie condizioni

La segnalazione

Molto più che un taglio dell’acqua per una intera frazione , il rischio è ben più alto. Infatti nella frazione di Casigliano di Strettura e dopo tante segnalazioni d’ interventio richiesti all’azienda VUS , la tubazione che rifornisce i residenti di acqua potabile , ritorna ad essere al centro dell’attenzione.

Il problema sempre lo stesso: tubi di erogazione acqua che fuoriescono dal terreno, il rischio che i residenti temono , quando a bordo anche di mezzi pesanti transitano lungo la strada sterrata per raggiugere i loro appezzamenti agricoli in una vera gimkana per evitare di danneggaire irrimediabilmente le tubature.

La soluzione non si è trovata, solo qualche sopralluogo e la promessa di un intervento definitivo rimasto lì nel ‘disegno’.

Una protesta dei residenti che alla luce della situazione, attendono risposte immediate onde evitare ai residenti della frazione di restare senza acqua potabile.