Case popolari, la Lega Spoleto plaude alla proposta di legge regionale del Carroccio

“Più attenzione alle esigenze del territorio”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“La Lega Spoleto esprime soddisfazione riguardo la proposta di legge elaborata dai consiglieri regionali della Lega Umbria per la nuova normativa regionale sull’edilizia residenziale sociale.

Le case prima agli umbri e alle giovani coppie, maggiore attenzione rivolta agli anziani, alle famiglie fragili, ai cittadini in difficoltà, a particolari categorie sociali, alle comunità locali, intensificazione di controlli rispetto a situazioni critiche.

Tutti punti pienamente condivisibili che noi stessi avevamo auspicato a margine dell’approvazione in Consiglio comunale a Spoleto del nuovo regolamento sull’edilizia residenziale pubblica che ha visto i cambiamenti più sostanziali nei nuovi criteri e nei punteggi a favore di quei nuclei familiari che hanno un forte radicamento nel territorio: in particolare a chi risiede a Spoleto da almeno 15 anni saranno riconosciuti i 4 punti che il Comune può assegnare. Nello stesso atto ponevamo attenzione alle donne sole con figli a carico, alle persone alle prese con problemi lavoratori, alle famiglie disagiate.

Con le modifiche che verranno attuate dalla legge regionale a firma Lega, promossa dal capogruppo in Regione, Stefano Pastorelli e dalla vicepresidente dell’Assemblea Legislativa, Paola Fioroni, riusciremo a rispondere in maniera più concreta ai cittadini e alle famiglie in difficoltà, offrire soluzioni adeguate alle esigenze del territorio e far fronte con maggiori strumenti ai mutati bisogni provenienti dal tessuto economico-sociale”.