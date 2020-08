Cascia, ‘Una serata all’Opera’ con le voci del Teatro Lirico Sperimentale

Giovedì 13 agosto, ore 21, Piazza Aldo Moro

Dopo il concerto di questa sera nel cortile interno di Palazzo Collicola a Spoleto, le nuove voci vincitrici del 73mo e 74mo Concorso Comunità Europea per Giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” si esibiranno domani giovedì 13 agosto, ore 21.00 in Piazza Aldo Moro a Cascia, nell’ambito del progetto Canto per Spoleto e per la Valnerina.

Il programma – ideato dal Maestro Mariachiara Grilli – è incentrato su brani tratti da La Bohème di Giacomo Puccini e di Rigoletto di Giuseppe Verdi. «Puccini, guardando all’ultimo Verdi, raggiunge una grande libertà sul piano drammaturgico» afferma la Grilli «in Bohème si ritrae la gioventù parigina di fine Ottocento, quella dei quattro amici bohémien per i quali il passaggio all’età adulta avviene solo con la morte di Mimì, un passaggio che in Rigoletto non avverrà mai. La giovane Gilda, infatti, decide di sacrificare la propria vita per salvare quella dell’uomo che ama, non potendo così raggiungere la piena maturità».

Una serata che porta in scena personaggi di grande drammaticità, interpretati dai vincitori dei concorsi del Teatro Lirico Sperimentale (2019 e 2020): Giorgia Teodoro e Andrea Vincenti daranno voce a Mimì e Rodolfo, mentre la Musetta di Zuzana Jeřábková sarà la nota di leggerezza nel dramma bohémien; interpreti verdiani Nicola Di Filippo nei panni del Duca di Mantova, Yulia Merkudinova sarà la giovane Gilda, Alan Starovoitov e Luca Simonetti si alterneranno nei panni di Rigoletto ed infine, Dyana Bovolo nel ruolo di Maddalena. Al pianoforte Davide Finotti.

La serata è in collaborazione con il Comune di Cascia, nell’ambito del progetto Canto per Spoleto e per la Valnerina.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito . Per informazioni; +39 0743.221645, 327.2174453, 366.1767608

Ricordiamo al gentile pubblico che è necessario presentarsi muniti di mascherina, almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, al fine di poter effettuare le rilevazioni previste dalle disposizioni anti Covid-19.

