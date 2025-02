‘Casa sereno riposo’ sabato 1 marzo al Teatro Caio Melisso

Sabato 1 marzo al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ doppio appuntamento con ‘Casa sereno riposo’, una commedia brillante e riflessiva portata in scena dalla Compagnia Dilettarti. La prima rappresentazione in programma è sold out. La replica è prevista alle ore 21.00.

Per la regia di Fausto Manasse (foto), scritta da Antonietta De Santis, su proposta e suggerimento di Gianfrancesco Marignoli, la commedia in due atti narra le vicende dei personaggi che ruotano intorno ad una casa di accoglienza dove anziani, giovani e persone con problemi, convivono.

Per la scrittura delle figure dei due protagonisti, l’autrice si è confrontata con due sacerdoti e si è ispirata alle caratteristiche con pregi e difetti, propri e dello storico autore spoletino Gianfrancesco Marignoli che, all’epoca della stesura, circa 10 anni fa, era interessato ai Testi Sacri.

L’opera, dialettale e in lingua, verrà rappresentata da 19 personaggi con scenografie realizzate sotto la guida dell’architetto Giorgio Flamini da detenuti e docenti del II livello dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Sansi-Leonardi-Volta’ di Spoleto e dalla falegnameria della Casa di Reclusione di Spoleto, musiche originali composte dal M° Angelo Silvio Rosati e Daniele Franceschelli assistente tecnico.

Per la replica delle ore 21.00 è ancora possibile acquistare i biglietti (posto unico € 12.00) prenotandoli al numero 3299634638, acquistandoli presso il Bar Commercio in viale Trento e Trieste dal 25 al 27 febbraio dalle 17.00 alle 19.00 o al botteghino del Teatro dal 28 febbraio al 1 marzo.

La compagnia “Dilettarti” nasce nel 2023 da un gruppo di amici che, da molti anni, si “dilettano” nel campo delle arti teatrali, musicali, fotografiche ecc. Il primo spettacolo teatrale, incentrato sulla poetica di Masters e l’album di De André “Non al denaro non all’amore nè al cielo”, ha coinvolto 25 elementi tra musicisti ed attori ed ha riscosso un notevole interesse. Sempre in ambito teatrale, sono stati realizzati “100 anni di umorismo”, “Cechov con parole nostre”, “Racconti per caso” di Giancarlo Iommi ed altri spettacoli. In ambito musicale l’Associazione organizza da due anni in collaborazione con il Comune “Spoleto sul Palco music band” al Complesso Monumentale di San Nicolò, che ha visto la partecipazione di oltre 30 tra band e solisti della città. Degno di nota un Convegno astronomico a Monteluco realizzato a luglio 2024 a cura dell’atrofisico Fabrizio Vitali. L’Associazione inoltre si occupa di convegnistica ed ha in progetto una manifestazione fotografica ed altre idee in cantiere.