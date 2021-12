Casa Rossa: “Spoleto non è più terra Natale”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:



Ma quale NATALE con MEZZO OSPEDALE!

Spoleto non è più terra NATALE grazie a Lega, Tesei e Fratelli d’Italia.



La sanità pubblica è colpita dal governo di Confindustria e Banche, sostenuto da tutti i partiti. Le briciole del PNRR per la salute pubblica, questo ha deciso Draghi. E a Spoleto l’ospedale è ancora senza medici, infermieri, con un Pronto Soccorso che non può funzionare senza il personale necessario. Ancora niente punto nascita e pediatria, la chirurgia azzoppata e tutti i reparti in affanno.



Eppure sembra calato il silenzio e la popolazione sembra rassegnata. E I PARTITI E I FORUM HANNO SPENTO LE LORO LAMPADE. ERA SOLO UN FUOCO ELETTORALE?





Finanziare la sanità pubblica con risorse adeguate del PNRR.No alla sanità azienda e alle convenzioni con i privati.Assumere tutto il personale necessario.Riaprire i reparti chiusi dell’OSPEDALE e mettere quelli in stato di precarietà in condizione di funzionare.Per una medicina di territorio reale, non solo sulla carta.Tornare nelle piazze e nelle strade.RIACCENDERE QUEL FUOCO ORA, OPURE ADDIO SPOLETO TERRA NATALE.Casa Rossa Spoleto