Casa Rossa: “Ospedale, oltre le parole il nulla”

OSPEDALE SAN MATTEO. OLTRE LE PAROLE IL NULLA.

SIAMO PARTIGIANI DI UNA IDEA

Sanità pubblica.

SIAMO PARTIGIANI DI UNA CAUSA

Un ospedale vero, con la chirurgia, la medicina, la cardiologia, il punto nascita, la pediatria, l’oncologia, il pronto soccorso, l’ortopedia e tutti gli altri reparti che il territorio di Spoleto Valnerina hanno diritto di avere per garantire la salute pubblica.

SIAMO NEMICI

di ogni calcolo politico ed elettorale, dell’ipocrisia di chi ci ha tolto l’ospedale, di chi ha continuato a dialogare con la Lega, Tesei e Coletto, di chi ieri appoggiava la Marini Bocci e il PD, di chi fa finta di non capire o peggio, non capisce che ci stanno prendendo in giro.

LE PAROLE

servono alla LEGA e Fratelli d’Italia per coprire i fatti, che il progetto di svuotamento dell’ospedale continua, per nascondere la verità di una sanità territoriale decapitata per far avanzare la sanità aziendale e privata.

NON NE POSSIAMO PIÙ

di gente falsa o venduta, di partiti al servizio degli interessi dominanti, di oppositori finti. La sanità pubblica nel nostro territorio non è stata messa in pericolo con la trasformazione del San Matteo in ospedale Covid, tutto è iniziato prima e tutto continua dopo oggi. I segnali di fumo della Tesei non ingannano nessuno.

TORNEREMO IN PIAZZA A PROTESTARE INSIEME A TUTTI COLORO CHE NON CI STANNO PIÙ PER DAVVERO. TRA MENO DI UN MESE RICORRE LA LIBERAZIONE DELLA CITTÀ DAI NAZIFASCISTI. SAREMO ANCORA DALLA PARTE GIUSTA DELLA LOTTA, PARTIGIANI DI UN’IDEA, LA SANITÀ PUBBLICA CHE SI REALIZZA CON LA MEDICINA DI TERRITORIO, A PARTIRE DALLA CONQUISTA E DIFESA DI UN OSPEDALE VERO.

Associazione culturale CASA ROSSA