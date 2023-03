Casa Rossa: “La riapertura di tutti i reparti pre covid del San Matteo, il loro mantenimento e in prospettiva rafforzamento non sono materia di trattativa ma punto fermo irrinunciabile”

Il comunicato stampa dell’associazione culturale dopo l’incontro di ieri tra maggioranza consiliare e associazioni cittadine

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Giungono notizie sull’incontro di ieri tra maggioranza consiliare e associazioni cittadine al Sacro Cuore che sotto la costante pressione dei Comitati e delle Associazioni e la “fronda” interna dei 5 stelle, la posizione fino a ora tenuta da Sindaco e Giunta, vacilli. E, sembrerebbe che si apprestino a seguire la volontà popolare per il totale recupero di tutti i reparti ospedalieri del San Matteo.

Se fosse così ogni iniziativa pubblica comune può aversi a due precise condizioni.

La prima è che le rivendicazioni della popolazione dei nostri territori in tema di sanità pubblica devono essere un punto fermo non soggetto a mediazione.

In parole semplici e chiare. La riapertura di tutti i reparti pre covid del San Matteo, il loro mantenimento e in prospettiva rafforzamento non sono materia di trattativa ma punto fermo irrinunciabile.

Stiamo parlando di tutti i servizi di un DEA di Primo Livello.

Punto nascita

Pediatria

Cardiologia 24 ore

Emergenza Urgenza:

Oncologica,

Traumatologica,

Chirurgica

Medicina generale

Rianimazione

Pronto soccorso.

E insieme perché la cosa sia vera e non di facciata, l’assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale, medico e infermieristico, necessario.

La seconda è la esplicitazione pubblica di questa posizione in tutte le sedi, piazza, comune e regione.

SE SARÀ COSÌ AVREMO FATTO UN PASSO IN AVANTI, PERCHÉ A UNA PIAZZA SEMPRE PRONTA A DARE BATTAGLIA SI AGGIUNGEREBBE UNA AMMINISTRAZIONE CHE SI ALLINEA ALLA VOLONTÀ POPOLARE.

VEDREMO I FATTI.

CASA ROSSA

Nella foto in evidenza: Aurelio Fabiani dell’Associazione Culturale Casa Rossa