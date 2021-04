Casa Rossa: “Il 25 aprile si rinnova l’impegno per la vera libertà”

Il 25 aprile alle ore 11 l’Associazione sarà presente all’iniziativa indetta da Spoleto Antifascista

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il 25 aprile alle ore 11 l’Associazione culturale Casa Rossa sarà presente all’iniziativa indetta da Spoleto Antifascista presso la Lapide che ricorda le evasioni dell’ottobre 1943 dal carcere fascista della Rocca. Come tutti gli anni, da 30 anni a questa parte, saremo a ricordare i partigiani che con il loro sacrificio sconfissero la dittatura fascista, per aprire al paese la strada della libertà. Una strada rimasta incompiuta che nelle lotte i partigiani di oggi tentano di riaprire. In un periodo come l’attuale dove la pandemia ha aumentato a dismisura ricchezze e povertà e messo ulteriormente in pericolo i diritti acquisiti negli anni con le lotte, rinnoviamo il nostro impegno nel nome dei caduti della Resistenza, per la realizzazione di un mondo di uguali e liberi, a partire dalle lotte del presente, per il lavoro, la sanità, la scuola e l’ambiente.

Associazione culturale Casa Rossa

Immagine di archivio