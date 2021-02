Casa Rossa e USB: “Panetto e Petrelli, Spoleto città senza cultura”

Il comunicato stampa congiunto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

PANETTO E PETRELLI FAGOCITATA DA UN ALTRO SUPERMERCATO. CAMBIANO LE AMMINISTRAZIONI MA LE POLITICHE RIMANGONO LE STESSE.

E come diceva John Ruschin. (critico d’arte inglese 1812\1900) “la città si modella inevitabilmente sull’indole dei suoi abitanti”. Per questi amministratori, scelti dai cittadini, la parte più antica della città è vista come risorsa economica, limitatamente ai parcheggi a pagamento e ai supermercati. Invece di educare a leggere i monumenti, invece di sottrarli alla morsa asfissiante del traffico, invece di prendere atto della loro storia e importanza, invece di preoccuparsi delle loro condizioni, vogliono per forza inserirli nel presente, un estremo consumismo capitalistico del nostro patrimonio culturale.





La distruzione della panetto e petrelli ne è l’ennesima prova. Dobbiamo ricordarci che l’ha provocata, una amministrazione sorda e cieca, attenta al proprio sostentamento e alla propria sopravvivenza. Ci daranno un nuovo supermercato, che ci offrirà nuovi capricci. Noi siamo il nostro frigorifero. Continuiamo a non dare un futuro al nostro passato. La nostra città ha un patrimonio edilizio notevole, ma è lasciato in rovina, abbandonato.

Perché non focalizzare gli interventi edilizi sulla manutenzione e la conservazione?

Come si può recuperare la dignità perduta creando nuovi supermercati.?

Come si potrà aspirare a fare di Spoleto “città della cultura”.

CASA ROSSA Gruppo di lavoro sull’ambiente

Unione Sindacale di BASE