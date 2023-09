Casa Rossa: “A noi interessa solo il diritto alla salute della popolazione”

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

LEGA E FRATELLI D’ITALIA, HANNO UN PROBLEMA, SENZA ARGOMENTI LA BUTTANO SUL POLITICHESE. A QUANTI STANNO PORTANDO AVANTI LA BATTAGLIA PER IL SAN MATTEO DEA DI PRIMO LIVELLO, DELLA CONTESA ELETTORALE DEI PARTITI PARLAMENTARI, ISTITUZIONALI, NON FREGA NIENTE. A NOI INTERESSA SOLO IL DIRITTO ALLA SALUTE DELLA NOSTRA POPOLAZIONE.

Ospedale di Spoleto. Fratelli d’Italia e Lega hanno un problema, hanno sposato il Terzo Polo che significa Ospedale di San Matteo ridotto a Ospedale di comunità, geriatrico ambulatoriale. Allora la buttano in politichese, attaccano il Presidente del City forum e tutti coloro che non vogliono svendere la sanità pubblica nel territorio Spoleto Valnerina. Inventano a proposito favole elettorali, nascondendo il fatto che: AL PRESIDENTE DEL CITY FORUM, ALL’ ASSOCIAZIONE SAN MATTEO, ALLA CASA ROSSA, AL COMITATO DI STRADA, ALL’ USB, NON FREGA UN BEL NIENTE DELLA CONTESA ELETTORALE DEI PARTITI PARLAMENTARI E DEI LORO SCHIERAMENTI. A NOI IMPORTA SOLO E SOLTANTO IL DIRITTO ALLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E LA DIFESA DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Casa Rossa

Nella foto: Aurelio Fabiani