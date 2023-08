Casa romana: l’opera esposta a Palazzo Collicola non ha causato alterazioni

Dopo il sopralluogo della Soprintendenza, il Comune di Spoleto chiarisce la questione riguardante il disegno realizzato dall’artista Jacopo Martinotti con la tecnica del frottage

In merito all’opera dell’artista Jacopo Martinotti esposta a Palazzo Collicola, il Comune di Spoleto precisa che per la realizzazione della stessa non è stata prevista la creazione di un cantiere, né la chiusura al pubblico del sito o variazione di orari.

In occasione del sopralluogo è stato appurato che il disegno realizzato su carta, attraverso la tecnica del frottage, non ha comportato un’alterazione allo stato della Casa Romana che sia riconducibile direttamente all’utilizzo della tecnica di riproduzione effettuata.

L’artista ha operato nel massimo rispetto del luogo, utilizzando protezioni e una grafite morbida su una carta di spessore elevato che ha impedito il contatto diretto con la pavimentazione.

L’opera rappresenta l’omaggio rispettoso da parte di un artista alla storia di Spoleto e di uno dei suoi luoghi più affascinanti, la cui tutela è priorità dell’Amministrazione, come di tutte le forze politiche e le istituzioni della città.