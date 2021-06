CAS: info utili per chi ha danni lievi o sceglie l’eco bonus e il sisma bonus

Tutte le informazioni

Chi beneficia del Contributo di Autonoma Sistemazione ed ha presentato, entro il 30 novembre 2020, la domanda per ottenere il contributo per la ricostruzione per danni lievi deve comunicarlo al Comune.

È quanto stabilito dall’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n° 779, che prevede la comunicazione all’Ente anche nel caso di passaggio all’eco bonus e al sisma bonus con contestuale rinuncia al contributo per la ricostruzione.

In questa fase, considerata dall’ordinanza di “prima applicazione”, le dichiarazioni (il modello e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Spoleto >> https://bit.ly/3gKJzGs) possono essere rese entro il 30 giugno.





La consegna del modello compilato può essere effettuata via pec a comune.spoleto@postacert.umbria.it (anche con delega del tecnico incaricato), per raccomandata A/R all’indirizzo di via San Carlo n. 1- Comune di Spoleto – Direzione Servizi alla Persona, via fax al numero 0743 218521 oppure personalmente presso l’Ufficio Direzione Servizi alla Persona sito in Via San Carlo n. 1 – Spoleto (esclusivamente su appuntamento).

Per richiedere chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Servizi alla Persona al numero 0743 218728.