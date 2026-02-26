Cartoon World arriva a Spoleto: magia e divertimento per tutta la famiglia

Grande attesa a Spoleto per l’arrivo di Cartoon World – Family Show, il magico spettacolo dal vivo che promette di conquistare grandi e piccini con un’esplosione di colori, musica ed emozioni.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo al Teatro Menotti, prestigiosa cornice di uno show pensato per trasformare un pomeriggio in un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Con un cast straordinario di oltre 20 personaggi interpretati da attori in costume, Cartoon World porta sul palco i beniamini dei cartoni animati in uno spettacolo coinvolgente e dinamico.

Tra scenografie suggestive, coreografie travolgenti, canzoni amatissime, giochi e momenti di grande interazione con il pubblico, lo show offre un mix perfetto di intrattenimento e fantasia. Non si tratta soltanto di assistere a uno spettacolo, ma di vivere un’esperienza immersiva in cui i bambini diventano protagonisti e anche gli adulti possono lasciarsi trasportare dalla magia.

L’inizio è previsto per le ore 16:00, un orario ideale per trascorrere la domenica pomeriggio in compagnia, tra sorrisi e divertimento. I biglietti sono disponibili online sul sito Ticketconme.it.

Cartoon World si prepara così ad accendere l’entusiasmo del pubblico di Spoleto con uno spettacolo capace di far sognare e divertire tutta la famiglia. Un appuntamento da non perdere per vivere la magia dei cartoni animati dal vivo.