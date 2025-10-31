La legge di bilancio ha istituito un fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. I beneficiari non devono presentare alcuna domanda, sono infatti individuati d’ufficio dall’INPS sulla base dei requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dal MASAF.

La misura consiste in un, nel corso del mese di ottobre 2025, attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A.I beni alimentari di prima necessità possono essere acquistati presso gli esercizi commerciali convenzionati con il MASAF (tutte le info sono disponibili qui https://shorturl.at/eRhUe ).L’elenco dei beneficiari ammessi al contributo per il Comune di Spoleto è pubblicato nel portale istituzionale dell’ente con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati ( https://shorturl.at/gJmT3 ).

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Dipartimento 5 del Comune di Spoleto ai numeri 0743 218511 – 218551 (ufficio di riferimento: Dott. Federico Bussotti – 0743-218727 federico.bussotti@comune.spoleto.pg.it).

PRECISAZIONI SULLA CARTA “DEDICATA A TE”

La Carta “Dedicata a te” sarà consegnata agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, presentando la lettera inviata dal Comune di residenza.

La carta è nominativa e una volta ritirata è immediatamente attiva e può essere utilizzata in tutti gli esercizi commerciali per i soli beni alimentari di prima necessità elencati nell’allegato 1 del Decreto ministeriale.

Se una persona che era stata beneficiaria nella misura nel 2024 risulta beneficiaria anche nel 2025, il nuovo contributo di € 500,00 verrà accreditato sulla carta già ritirata e utilizzata lo scorso anno; in caso di smarrimento/danneggiamento potrà richiedere una nuova carta presentandosi ad un ufficio postale abilitato al servizio, con la lettera inviata dal Comune di residenza.

Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 per non perdere la somma accreditata.

Il contributo deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2026 (oltre tale termine eventuali somme residue verranno azzerate).