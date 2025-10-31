La legge di bilancio ha istituito un fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. I beneficiari non devono presentare alcuna domanda, sono infatti individuati d’ufficio dall’INPS sulla base dei requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dal MASAF.
I beni alimentari di prima necessità possono essere acquistati presso gli esercizi commerciali convenzionati con il MASAF (tutte le info sono disponibili qui https://shorturl.at/eRhUe).
L’elenco dei beneficiari ammessi al contributo per il Comune di Spoleto è pubblicato nel portale istituzionale dell’ente con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (https://shorturl.at/gJmT3).
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Dipartimento 5 del Comune di Spoleto ai numeri 0743 218511 – 218551 (ufficio di riferimento: Dott. Federico Bussotti – 0743-218727 federico.bussotti@comune.spoleto.pg.it).
PRECISAZIONI SULLA CARTA “DEDICATA A TE”
La Carta “Dedicata a te” sarà consegnata agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, presentando la lettera inviata dal Comune di residenza.
La carta è nominativa e una volta ritirata è immediatamente attiva e può essere utilizzata in tutti gli esercizi commerciali per i soli beni alimentari di prima necessità elencati nell’allegato 1 del Decreto ministeriale.
Se una persona che era stata beneficiaria nella misura nel 2024 risulta beneficiaria anche nel 2025, il nuovo contributo di € 500,00 verrà accreditato sulla carta già ritirata e utilizzata lo scorso anno; in caso di smarrimento/danneggiamento potrà richiedere una nuova carta presentandosi ad un ufficio postale abilitato al servizio, con la lettera inviata dal Comune di residenza.
Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 per non perdere la somma accreditata.
Il contributo deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2026 (oltre tale termine eventuali somme residue verranno azzerate).
Nel caso del Comune di Spoleto, l’INPS ha individuato n. 415 nuclei familiari su un totale di 1973 nuclei familiari, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale.
I requisiti sono esplicitati nel Decreto interministeriale MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del 12.08.2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/08/2025.
Sono esclusi dalla misura i nuclei familiari che includano percettori di Assegno di inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti INPS e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale), Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) e qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
