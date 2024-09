Carta dedicata a te 2024. Contributo economico per le famiglie

La legge di bilancio ha istituito un fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti o, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. I beneficiari non devono presentare alcuna domanda, sono infatti individuati d’ufficio dall’INPS sulla base dei requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dal MASAF.

La misura consiste in un unico contributo economico per nucleo familiare di € 500,00 erogato, nel corso del mese di settembre 2024, attraverso carte elettroniche di pagamento prepagate messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. I beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del Decreto) possono essere acquistati presso gli esercizi commerciali convenzionati con il MASAF.

Per maggiori informazioni contattare è possibile contattare la Segreteria del Dipartimento 5 del Comune di Spoleto (0743-218511 / 0743-218551) e l’ufficio di riferimento (Dott. Federico Bussotti – 0743-218727 federico.bussotti@comune.spoleto.pg.it).

PRECISAZIONI SULLA CARTA “DEDICATA A TE”

La Carta “Dedicata a te” sarà consegnata agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, presentando la lettera inviata dal Comune di residenza.

La carta è nominativa e una volta ritirata è immediatamente attiva, potendo essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali per i soli beni alimentari di prima necessità elencati nell’allegato 1 del Decreto ministeriale.

Se una persona che era stata beneficiaria nella misura nel 2023 risulta beneficiaria anche nel 2024, il nuovo contributo di € 500,00 verrà accreditato sulla carta già ritirata e utilizzata lo scorso anno; in caso di smarrimento/danneggiamento potrà richiedere una nuova carta presentandosi ad un ufficio postale abilitato al servizio,con la lettera inviata dal Comune di residenza.

Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 per non perdere la somma accreditata. Il contributo deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025 (oltre tale termine eventuali somme residue verranno azzerate).

PRECISAZIONI SU PLATEA BENEFICIARI E BENEFICIARI EFFETTIVI

Nel caso del Comune di Spoleto, l’INPS ha individuato n. 596 nuclei familiari su un totale di 2106 aventi diritto, gli stessi sono stati individuati su criteri stabiliti dal decreto ministeriale. I requisiti sono esplicitati nel Decreto interministeriale MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del 04.06.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.06.2024.

Sono esclusi dalla misura i nuclei familiari che, al 24 giugno 2024, includano percettori di Assegno di inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti INPS e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale), Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) e qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato