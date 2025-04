Carnevale, il XVII Premio Sartini al Rione San Nicolò

L’Associazione Manifestazioni Spoletine, ovvero l’associazione che organizza il carnevale, ha consegnato la prestigiosa maschera d’argento gentilmente donata dalla Gioielleria Sartini. Un appuntamento giunto ormai alla diciassettesima edizione, diventato un vero e proprio rito del carnevale spoletino. Quest’anno la Gioielleria Sartini ha deciso di premiare uno dei rioni storici dell’associazione, ovvero il rione di San Nicolò capitanato da Marco Piccioni. Un gruppo oramai storico che ogni anno è sempre in prima linea nell’organizzazione e nella riuscita della manifestazione; il loro contributo è diventato imprescindibile per apprezzare il carnevale come lo conosciamo oggi e come lo conoscevamo in passato, dal momento che risultano essere uno dei gruppi più partecipati e organizzati. Il meritato premio rappresenta un riconoscimento per quanto fatto fino a oggi e un augurio per continuare a migliorare in futuro.