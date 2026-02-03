Carnevale di Spoleto: trasformare le parole in fatti, non in uno scherzo

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nella giornata di oggi, ho presentato una Mozione scritta in Consiglio Comunale riguardante la manifestazione del Carnevale Spoletino. Recentemente l’Amministrazione Comunale a tal proposito ha dichiarato ufficialmente che ”riconosce nel Carnevale un valore identitario fondamentale, un patrimonio immateriale che definisce il carattere della nostra comunità”. Belle parole alle quali però non sono seguiti i fatti, visto che per quest’anno non è prevista la sfilata dei carri allegorici e cortei mascherati collaterali. La causa principale risiede proprio nella mancanza preventiva dei previsti finanziamenti da parte del Comune. Quindi, si predica bene, ma si razzola male. Nella mozione di che trattasi, ho ricordato come il Carnevale Spoletino nel passato, recente e remoto, abbia sempre rappresentato un appuntamento irrinunciabile, utile a coinvolgere centinaia di famiglie e persone di ogni età, impegnate in vari periodi dell’anno nella preparazione dei carri e delle maschere. Momenti preziosi di socializzazione e di svago. Le sfilate poi rappresentano un valore aggiunto, soprattutto perché non coinvolgono soltanto i residenti, ma sono un richiamo prezioso per persone di fuori città e regione, con beneficio economico per il territorio. Tutto questo, ovviamente, se organizzato con i crismi richiesti dalla qualità e quantità. Senza mezzi concreti, ovviamente, ciò non può avvenire ed al Comitato Organizzatore, al quale deve andare un plauso sincero per l’impegno volontario profuso, più di tanto non si può richiedere. Per tale motivo ho richiesto che, attraverso la mozione, il Consiglio Comunale impegnasse l’Amministrazione Comunale a:

1) Elaborare un progetto mirato per far si che la manifestazione del Carnevale Spoletino rientri prioritariamente fra quelle particolarmente attenzionate e di rilievo per la città, meritevoli cioè dei necessari contributi economici e di erogazione dei relativi servizi a supporto;

2) Sostenere l’attuale Comitato organizzatore dell’evento, non solo economicamente, ma anche attraverso il coinvolgimento di mezzi e personale comunali, al fine di creare le necessarie sinergie operative e di programmazione;

3) Valutare la possibilità di promuovere una scuola artigiana locale per la lavorazione della carta pesta ai fini della costruzione di maschere e accessori previsti, con utilizzo principale per la costruzione dei carri allegorici. Lavorazione che potrebbe tornare utile anche per la fabbricazione di statue da presepe, altro evento da potenziare. (ricordo a tal proposito come, nei primi anni del novecento, in piazzetta Torre dell’Olio, esistesse già una bottega per la lavorazione di carta pesta, gestita dal maestro artigiano Castiglia);

4) Individuare uno stabile idoneo da mettere a disposizione, permanente e continuativa, degli organizzatori del Carnevale, e di tutti coloro che partecipano alla costruzione dello stesso, per la realizzazione dei carri allegorici.

Solo così facendo le parole dette si trasformano in fatti. Altrimenti è il solito scherzo di Carnevale.-

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni