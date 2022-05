Carmela Remigio al Teatro Lirico Sperimentale

La soprano terrá una Masterclass dal 23 al 28 maggio riservata ai giovani cantanti lirici

Conclusa la prima parte della Masterclass del Maestro Renato Bruson, il prossimo decente del Corso di avviamento al debutto sarà il celebre soprano Carmela Remigio, che terrà una Masterclass dal 23 al 28 maggio riservata ai giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale. Di certo Carmela Remigio non ha bisogno di presentazioni, basta ricordare che è stata insignita del prestigioso Premio Abbiati dell’Associazione Critici Musicali italiani o che giovanissima, dal 1997, canta con Luciano Pavarotti in oltre settanta concerti in tutto il mondo, dalla Royal Albert Hall di Londra, alla Carnegie Hall di New York, ma anche a Parigi, Miami, Dublino, Beirut, Seoul, Bucarest, Hochland, solo per citarne alcune. Ha cantato in tutti i maggiori ruoli da protagonista del repertorio mozartiano: Susanna e la Contessa nell’opera Le nozze di Figaro, Vitellia nell’opera La clemenza di Tito, Fiordiligi in Così fan tutte, Pamina in Die Zauberflöte, Elettra e Ilia in Idomeneo. Ha interpretato oltre trecentocinquanta recite di Don Giovanni, sia nei panni di Donna Elvira sia in quelli di Donna Anna, ruolo che le ha dato l’opportunità di collaborare con Peter Brook e con Claudio Abbado, con cui ha inciso, giovanissima, una prestigiosa edizione discografica del capolavoro di Mozart per Deutsche Grammophon (1998). Ha collaborato inoltre con il Teatro Lirico Sperimentale nell’opera Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart, andata poi in tournée in Giappone, e sempre in Giappone nel 2016 come star ospite della tournée nei principali teatri nipponici con La Bohème di G. Puccini.

Occasione unica per i ragazzi quella di poter studiare con una figura così rilevante nel panorama internazionale della lirica. Seguirà al termine della Masterclass un concerto il 28 maggio 2022 presso la Sala Pegasus di Spoleto alle ore 16.00, ingresso libero sino a esaurimento posti.

Le Masterclass e la serie di Concerti dello Sperimentale continueranno poi, sempre alle 16.00 e sempre alla Sala Pegasus, il 3 giugno in occasione della masterclass di Raffaele Cortesi, il 21 giugno con il celebre baritono Renato Bruson, per proseguire il 26 giugno e il 3 luglio, a Villa Redenta, per le masterclass di Enza Ferrari e dello stesso Roberto De Candia, e quindi terminare, il 16 luglio di nuovo alla Pegasus con il Concerto di fine masterclass di Marina Comparato.

Tutti i Concerti, con arie tratte dalle principali opere di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart e altri, sono realizzati per un pubblico eterogeneo, adatti anche ai più giovani e a tutti coloro che vogliano concedersi un intermezzo musicale piacevole a Spoleto, un “fuori opera” appunto, che rimarchi oggi più che mai il valore culturale e sociale della musica e di tutte le forme artistiche, verso le quali il Teatro Lirico Sperimentale da ormai 76 anni mostra interesse e propensione.

Al pianoforte siederanno i maestri Carolina Benedettini e Minjeong Kim, mentre le giovani voci saranno di: Elena Antonini soprano, Veronica Aracri mezzosoprano, Sara Cortolezzis soprano, Oronzo D’Urso tenore, Elena Finelli soprano, Inna Kaluhina soprano, Maria Stella Maurizi soprano, Alessia Merepeza soprano, Davide Peroni baritono, Giacomo Pieracci basso, Matteo Lorenzo Pietrapiana baritono, Davide Romeo baritono, Elena Salvatori soprano, Antonia Salzano mezzosoprano e Roberto Manuel Zangari tenore.

Si ringrazia per la gentile e fattiva collaborazione la Cooperativa Sociale ImmaginAzione.

L’ingresso per tutti i concerti sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Concerti delle Masterclass del 76° Corso di avviamento al debutto

Cantanti Solisti del Teatro Lirico Sperimentale

Venerdì 13 maggio – Sala Pegasus ore 16.00

con il M° Marco Boemi

in memoria del M° Spiros Argiris

Sabato 28 maggio – Sala Pegasus ore 16.00

con il M° Carmela Remigio

Venerdì 3 giugno – Sala Pegasus ore 16.00

con il M° Raffaele Cortesi

Martedì 21 giugno – Sala Pegasus ore 16.00

con il M° Renato Bruson

Domenica 26 giugno – Villa Redenta, Sala Monterosso ore 16.00

con il M° Enza Ferrari

Domenica 26 giugno – Villa Redenta, Sala Monterosso ore 16.00

con il M° Roberto De Candia

Sabato 16 luglio – Sala Pegasus ore 16.00

con il M° Marina Comparato