Carlo Sbriccoli, dal Nuoto al Tiro a Segno Paralimpico e vola agli Europei

  • Redazione
  • Settembre 30, 2025
  • SPORT
  • Letto 69

    • Lo sportivo Carlo Sbriccoli, classe 1991 di Norcia, lo ha vissuto sempre con tutta la passione dando sempre il massimo. Anche quando faceva le gare di motocross e quando durante quell’allenamento di un anno fa lo fece rimanere sulla sedia a rotelle.

     

    Tempo un anno e Carlo si è rimesso in pista, o meglio in vasca con il nuoto paralimpico. Ci racconta che dopo aver partecipato e vinto qualche gara regionale ed aver ottenuto i tempi di qualifica, ha partecipato ai suoi primi campionati italiani assoluti a Lodi nel 2017, da allora fino ad oggi ha ottenuto un totale di 24 medaglie tra podi assoluti e di categoria. Ha partecipato inoltre a tutte le tappe delle World Series di Lignano Sabbiadoro, evento internazionale dove si confrontano i migliori nuotatori paralimpici del mondo.

     

    Nell’estate del 2024 subisce un piccolo infortunio alla spalla che lo ferma temporaneamente dall’attività del nuoto, così per rimanere sempre attivo, viene a conoscenza che a Spoleto da qualche anno esiste un Centro di Tiro a Segno Paralimpico di rilevanza Federale.

     

    Il passo è breve e subito le caratteristiche di concentrazione, precisione e stabilità della nuova disciplina lo affascinano, così si dedica anche ma non solo, al tiro a segno con la pistola. Impara i fondamentali a 10 metri e azzarda anche il passaggio con la pistola a 50 metri. Il tiro a segno di Spoleto ha altri atleti Paralimpici sia di pistola che di carabina ed è subito famiglia. Tutti si sono ritrovati dal 21 asl 23 settembre a disputare i Campionati Italiani Assoluti a Roma ma Carlo proverà anche l’esperienza internazionale ai prossimi Campionati Europei che avranno luogo a Osijek in Croazia nella prima settimana di ottobre.

     

    Sarà la prima volta che l’Unione Italiana Tiro a Segno presenterà una squadra di pistola e Carlo affiancherà i suoi compagni tra cui Davide Franceschetti medaglia di bronzo a Parigi 2024 e Marco Pusinich medaglia d’oro alla Coppa del Mondo a Bangkok.

     

     

    Il tiro a segno ha aperto a molti atleti di altre discipline paralimpiche la porta per Los Angeles 2028 e la Società del TSN di Spoleto potrebbe essere la porta giusta per ripartire in tempo.​

    Share

    Articolo precedente

    Lo spoletino Diego Proietti si fa luce con la under 16 del Perugia

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....