Carlo Sbriccoli, dal Nuoto al Tiro a Segno Paralimpico e vola agli Europei

Lo sportivo Carlo Sbriccoli, classe 1991 di Norcia, lo ha vissuto sempre con tutta la passione dando sempre il massimo. Anche quando faceva le gare di motocross e quando durante quell’allenamento di un anno fa lo fece rimanere sulla sedia a rotelle.

Tempo un anno e Carlo si è rimesso in pista, o meglio in vasca con il nuoto paralimpico. Ci racconta che dopo aver partecipato e vinto qualche gara regionale ed aver ottenuto i tempi di qualifica, ha partecipato ai suoi primi campionati italiani assoluti a Lodi nel 2017, da allora fino ad oggi ha ottenuto un totale di 24 medaglie tra podi assoluti e di categoria. Ha partecipato inoltre a tutte le tappe delle World Series di Lignano Sabbiadoro, evento internazionale dove si confrontano i migliori nuotatori paralimpici del mondo.

Nell’estate del 2024 subisce un piccolo infortunio alla spalla che lo ferma temporaneamente dall’attività del nuoto, così per rimanere sempre attivo, viene a conoscenza che a Spoleto da qualche anno esiste un Centro di Tiro a Segno Paralimpico di rilevanza Federale.

Il passo è breve e subito le caratteristiche di concentrazione, precisione e stabilità della nuova disciplina lo affascinano, così si dedica anche ma non solo, al tiro a segno con la pistola. Impara i fondamentali a 10 metri e azzarda anche il passaggio con la pistola a 50 metri. Il tiro a segno di Spoleto ha altri atleti Paralimpici sia di pistola che di carabina ed è subito famiglia. Tutti si sono ritrovati dal 21 asl 23 settembre a disputare i Campionati Italiani Assoluti a Roma ma Carlo proverà anche l’esperienza internazionale ai prossimi Campionati Europei che avranno luogo a Osijek in Croazia nella prima settimana di ottobre.

Sarà la prima volta che l’Unione Italiana Tiro a Segno presenterà una squadra di pistola e Carlo affiancherà i suoi compagni tra cui Davide Franceschetti medaglia di bronzo a Parigi 2024 e Marco Pusinich medaglia d’oro alla Coppa del Mondo a Bangkok.

Il tiro a segno ha aperto a molti atleti di altre discipline paralimpiche la porta per Los Angeles 2028 e la Società del TSN di Spoleto potrebbe essere la porta giusta per ripartire in tempo.​