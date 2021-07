Carlo Alberto Zualdi è il nuovo presidente del Rotary Club Spoleto

Succede al dott.Maurizio Hanke

“È veramente un grande onore per me assumere la Presidenza del Rotary Club Spoleto per l’anno rotariano 2021/22…..

Ringrazio il Presidente uscente e carissimo amico Maurizio Hanke il quale, dopo un anno straordinariamente difficile a causa del Covid, mi lascia comunque in eredità un Rotary Club Spoleto vivo, che ha mantenute le sue finalità a favore della Comunità e dei propri soci”

Queste le prime considerazioni rilasciate dal neo Presidente del Rotary Club di Spoleto AR 21/22, dott. Carlo Alberto Zualdi che, nei giorni scorsi, durante l’Assemblea dei soci tenutasi nel giardino estivo dell’Hotel dei Duchi, ha voluto ringraziare quanti lo hanno chiamato a rivestire un incarico così importante.





“Permettetemi di ringraziare tutto il consiglio direttivo e tutti i soci che hanno deciso di condividere con me questo percorso ….. Credo che unitamente al Past President Maurizio Hanke, il Presidente Incoming AR 22/23 ,Simonetta Marucci il Prefetto Robero Calai , la Tesoriera Gioia Rita Telli ed il Segretario Stelvio Gauzzi metteremo insieme tutta la nostra forza e le competenze necessarie per un anno Rotariano che, spero vivamente, sia contrassegnato da quattro

parole di cui tutti noi abbiamo bisogno: rinascita, ripartenza, fiducia, speranza.”

“Voglio che il mio mandato – conclude il Presidente Carlo Alberto Zualdi – segua la continuità progettuale dei Presidenti che mi hanno preceduto, tenendo nel giusto conto la missione internazionale del Club senza però dimenticare le necessità ed i fabbisogni sempre più ingenti della nostra Comunità locale”.