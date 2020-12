Caritas, Don Edoardo Rossi: «Con discrezione e amore entriamo in contatto con tante persone»

Emergenza Covid-19: la Caritas diocesana di Spoleto-Norcia riattiva i tre numeri per l’ascolto delle persone sole

La Caritas diocesana di Spoleto-Norcia ha riattivato i tre numeri di telefono per fornire compagnia alle persone sole, soprattutto anziane, che stanno affrontando l’isolamento a causa del Coronavirus o che non escono per paura di contagiarsi.

I tre numeri attivi dalle 8.00 alle 21.00 sono: 388 1135440, risponde Giancarla della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Spoleto; 328 7253937, risponde Elisabetta della parrocchia di S. Bartolomeo in Montefalco; 380 1750830, risponde Lucia della parrocchia di S. Angelo in Beroide di Spoleto.