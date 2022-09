Caritas diocesana e Comune di Spoleto aderiscono all’iniziativa “Lo Zaino Sospeso”

Don Edoardo Rossi: “invitiamo chi può a dare un piccolo contributo per consentire ad alcuni studenti l’opportunità di avere quella formazione necessaria che li orienti a trovare il loro posto nel mondo”

“Lo Zaino Sospeso”: è un’iniziativa di solidarietà presente in varie parti d’Italia e che si concretizza anche in alcuni territori dell’archidiocesi di Spoleto-Norcia, grazie alla fattiva collaborazione della Caritas con i Comuni, tra cui Spoleto.

Nelle cartolerie aderenti, dove sarà esposta la locandina congiunta di Caritas diocesana e Comune di Spoleto, è possibile acquistare oggetti utili per la scuola (quaderni, matite, penne, astucci, zaini, righe etc…), che saranno custoditi dal rivenditore. I volontari, poi, andranno a ritirarli per portarli nelle scuole e donarli così alle bambine e ai bambini che ne avranno bisogno per iniziare così al meglio l’anno scolastico. Di questa iniziativa sono naturalmente soddisfatti il direttore della Caritas diocesana don Edoardo Rossi e il sindaco di Spoleto Andrea Sisti. «Questo progetto è un’ulteriore dimostrazione – afferma don Rossi – che il lavorare in sinergia a favore di chi è in difficoltà è fondamentale. La povertà educativa purtroppo è presente anche nelle nostre vallate e noi – prosegue il direttore della Caritas – invitiamo chi può a dare un piccolo contributo per consentire ad alcuni studenti l’opportunità di avere quella formazione necessaria che li orienti a trovare il loro posto nel mondo».