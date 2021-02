Carenza di personale alla Procura della Repubblica e al Tribunale di Spoleto, il sindaco scrive ai Ministri Bonafede e Lamorgese

De Augustinis: ”Mi associo alle preoccupazioni manifestate dal Procuratore della Repubblica Cannevale e dal Presidente del Tribunale Magrini Alunno”

Carenza di personale e, in prospettiva, difficoltà sempre maggiori a gestire l‘ufficio giudiziario. Dopo le criticità rappresentate dal Procuratore della Repubblica Alessandro Cannevale e dal Presidente del Tribunale di Spoleto Silvio Magrini Alunno, il Sindaco Umberto de Augustinis ha deciso di scrivere al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al Ministero dell’Interno Luciana Lamorgese.





“ I magistrati hanno più volte manifestato, l’ultima in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, la forte preoccupazione che questa mancanza di personale possa rallentare, se non addirittura fermare le attività d’ufficio – sono state le parole del Sindaco de Augustinis – situazione che, in questo periodo di emergenza sanitaria, si è ulteriormente aggravata.

In qualità di Sindaco mi associo a questa preoccupazione. La città è esposta a rischi di crisi della legalità, attestata anche dal ritrovamento nel 2020 di ingenti quantitativi di stupefacente. Altro argomento di allarme è la presenza di un importante istituto penitenziario che richiede, specie nell’attuale periodo, una costante e vigile attenzione”.​