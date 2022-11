Carapace Mac Art porta pennellate di colore nella Festa dei Frantoi e dei Castelli di Campello sul Clitunno

di Lia Novisa

Emozioni di sfumature, profumi di olii fruttati intensi di moraiolo, pennelli e acrilici, acquerelli, vecchi arnesi di campagna e fronde d’ulivo nella Campello di Castelli d Frantoi.

L’estemporanea resa possibile grazie all’impegno di Alba Contenti e del Sindaco di Campello sul Clitunno Maurizio Calisti sollecitati da Mariolina Savino, da tempo immemore ideatrice di eventi artistici legati ai territori umbri, ricchi di grandissime tradizioni secolari che tutti ci invidiano.

Classifica:

1° posto

Otello Natalini

Motivazione della Giuria:

Con impianto ben strutturato, messa la dolcezza del paesaggio Umbro.

2° Premio

Fabiola Lazzarini

Colpisce l’estrema padronanza

Della tecnica, che da spontaneità alla visione d’insieme.

3° Premio

Marco Giacchetti

Atmosfera surreale del paesaggio, tecnica molto personale e ben definita.

4° Premio

Giuliano Belloni

Originale il guso compositivo che ricorda i valori dell’agricoltura in particolare dell’ulivo.

5° Premio

Kelita Panacci

Composizione armonica morbidamente interpretata dall’artista.

5° premio exaequo

Maria Rita Rossi

Originale lo schema compositivo e la simbologia del paesaggio, interessante uso del colore.

Premio Mostra Concorso

Artista MariaAssunta Toniacci

Motivazione della giuria:

Campello che vive fra fonti di acqua pura e olio extravergine sgorgante da frantoi di vecchie e nuove generazioni.



Premio speciale:

Annarita Campagnacci

Riconoscimento alla tenacia per artisti resilienti che sfidano il tempo amando l’arte.



Grazie agli sponsor come

Maria Rita Calisti Calzature

Il Caffè di David Fantauzzi

Marfuga

Francesco Gradassi

Elisabetta Gradassi

Roberto Fiorini Presidente della Pro loco di Campello.

Il sindaco Maurizio Calisti

Alba Contenti e tutta l’Amministrazione di Campello sul Clitunno per il supporto, la collaborazione, il sostegno.