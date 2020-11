Carapace Mac Art plaude Otello Natalini che firma l’agenda A.N.P.S. 2020

Premio Angelo Carbonetti seconda edizione, è stata la prima estemporanea umbra dopo il lookdown, organizzata a Campello da Carapace Mac Art dello studio Savino e grazie all’interessamento dell’assessore Fabiana Grullini, al Patrocinio del Comune di Campello e con il sostegno indispensabile del nostro Presidente Mauro Volpini, oltre all’ospitalita’ del Ristorante Il Caminetto.

Fra i numerosi ed entusiasti partecipanti, la palma del vincitore è andata a Otello Natalini, che ha rappresentato l’impegno umano della Polizia durante i terribili mesi di inizio anno a causa del Covid.

Il dipinto riporta un fatto vero di un anziano che ha chiesto aiuto in Commissariato perché non uscendo da casa a causa del lookdown, non aveva più viveri.

Mantenendo la tradizione della pubblicazione del dipinto quale copertina, ricordiamo il calendario 2020 a cura di Giovanni Perna e quest’anno, è di Otello Natalini, vincitore della 2^ edizione del Premio Angelo Carbonetti, la copertina dell’agenda che sarà donata rispettivamente ai Sindaci Moreno Calisti e Stefano Zuccarini e a tutti i soci A.N.P.S.in occasione delle feste Natalizie.