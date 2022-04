Carabinieri a scuola di “Ambiente e legalità” nei licei di Spoleto

1050 giovani incontrano il Capitano Messore

e il Comandante della Biodiversità di Assisi

Nelle giornate scorse- si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – si è tenuto un importante incontro tra i Carabinieri di Spoleto e i giovani studenti liceali della cittadina. In particolare, il Comandante della Biodiversità di Assisi, Ten. Col. FRATONI Marco e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Spoleto, Cap. MESSORE Teresa hanno incontrato circa 1.050 giovani -in presenza e modalità a distanza- del Liceo Scientifico “A.Volta”, Liceo linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Classico e Liceo artistico, per trattare il tema “Ambiente e legalità”.

Tale incontro richiesto dal Preside dell’istituto, Prof. PESCETELLI Mauro, presente all’incontro unitamente al corpo docenti, ha garantito ai ragazzi la possibilità di soffermarsi su tematiche attuali di varia natura sfociando in approfondimenti e analisi su temi che li vedono direttamente coinvolti (bullismo e cyber bullismo, violenza di genere e altro), ponendo l’accento sul ruolo strategico dei giovani quali “sentinelle” di legalità per loro stessi, i loro coetanei e le famiglie di appartenenza, con particolare riguardo alle persone maggiormente esposte

Oltre ad affrontare tali tematiche, i Carabinieri hanno esplicitato le opportunità e le potenzialità istituzionali nei diversi settori di specializzazione dell’Arma dei Carabinieri.

Nel contempo – prosegue la nota – è stato proiettato un video istituzionale relativo al servizio d’istituto svolto da parte dell’Arma nelle diverse articolazioni di specifica competenza.

L’intervento dei Carabinieri della Biodiversità del Reparto di Assisi è stato invece diretto a sensibilizzare la platea dei discenti sui temi della sostenibilità, della crisi ecologica e della biocomplessità nella ricercata ambizione di stimolare e accrescere nella comunità dei licei spoletini una sempre più consapevole etica dell’ambiente.

Il ritorno in termini di coinvolgimento dei ragazzi è stato massimo, riuscendo a carpire interesse, attenzione e curiosità che hanno contraddistinto le due ore di incontro. La formazione e gli incontri sulla “cultura della legalità” s’innestano nel ciclo di conferenze che l’Arma dei Carabinieri svolge su tutto il territorio nazionale.

In tale ottica, – conclude la nota stampa – dopo questo bell’incontro nelle scuole, i giovani saranno ancor più consapevoli dell’importanza, per tutti, di collaborare affinché si realizzi un idoneo tessuto sociale e del “ruolo del Carabiniere a servizio del cittadino, per il cittadino e tra i cittadini”.