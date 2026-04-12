Capuano e Ferrante illudono, Montevago punisce: derby spettacolo 2-2

Il derby dell’Umbria tra Ternana e Perugia Calcio, andato in scena allo Stadio Libero Liberati, regala emozioni forti e un pareggio spettacolare per 2-2 che lascia scenari opposti alle due squadre: salvezza ormai a un passo per i biancorossi, mentre i rossoverdi restano sospesi in un futuro ancora tutto da scrivere.

La prima frazione è un monologo della Ternana, più ordinata, compatta e padrona del campo. Il Perugia appare invece impreciso e impalpabile, incapace di costruire gioco e realmente pericoloso solo in un’occasione con Canotto. I padroni di casa spingono con continuità e trovano il meritato vantaggio al 41’: il capitano Capuano sfrutta al meglio un colpo di testa e porta avanti i suoi, facendo esplodere il Liberati.

Nella ripresa il tecnico del Perugia prova a cambiare assetuo inserendo Angella al posto di Calapai, ma l’andamento della gara non sembra mutare. I biancorossi continuano a sbagliare troppo, mentre la Ternana controlla senza eccessivi affanni. Al 22’ del secondo tempo arriva il raddoppio: Ferrante, appena entrato, firma il 2-0 e sembra chiudere definitivamente il derby, facendo esplodere di nuovo lo stadio.

Ma è proprio mentre il Liberati è ancora in festa che la partita cambia volto. Bacchin, anche lui subentrato, trova subito la zampata vincente per il 2-1 al 25’, riaccendendo le speranze del Perugia. Non è un episodio isolato: gli ospiti crescono, prendono campo e fiducia, mentre la Ternana si abbassa progressivamente fino quasi a scomparire dal gioco.

Il forcing biancorosso culmina al 40’ con una splendida azione corale: combinazione Bolsius-Montevago-Nepi-Montevago e pallone in rete per il 2-2 che fa esplodere di gioia i perugini. Un gol che rappresenta la sintesi perfetta della reazione di carattere degli uomini di Tedesco.

Nel finale è un vero assolo del Perugia, che prova anche il colpo del ko, ma la Ternana riesce a resistere e a difendere un pareggio inimmaginabile per come si era messa la gara.

Il risultato finale di 2-2 consegna un punto a testa: per il Perugia significa avvicinarsi in maniera concreta alla salvezza, mentre per la Ternana restano dubbi e incertezze su un futuro societario ancora tutto da decifrare.

TERNANA – PERUGIA 2-2

Reti: 41′ pt Capuano, 22′ st Ferrante, 25′ st Bacchin, 40′ st Montevago

Ternana: D’Alterio; Dubickas, Garetto (Maestrelli), Kerrigan, Capuano, Donati, Aramu, Majer (McJannet), Orellana (Proietti), Ndrecka, Martella (Tripi). All. Fazio.

Perugia: Gemello; Montevago, Canotto (Bacchin), Stramaccioni, Tumbarello (Ladinetti), Lisi (Bolsius), Verre, Calapai (Angella), Riccardi (Nepi), Tozzuolo, Megelaitis. All. Tedesco.

Arbitro: Zago di Conegliano

Ammoniti: Calapai