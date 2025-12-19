Capodanno in Piazza Duomo con i Summertime Choir

  Dicembre 19, 2025
    • Spoleto si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno. Martedì 31 dicembre, a partire dalle ore 23.00, piazza Duomo tornerà a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per il grande evento di Capodanno, un appuntamento ormai atteso che unisce tradizione, musica di qualità e desiderio di comunità.

    L’evento, sostenuto dal Comune di Spoleto e con la direzione artistica di Made Eventi, promette una serata ricca di emozioni e aperta a tutti, cittadini e turisti, fino alle prime ore del 2026.

    Protagonisti musicali della notte saranno i Summertime Choir, un ensemble di 15 coristi e 5 musicisti professionisti che porteranno in scena un repertorio travolgente. Dalle potenti atmosfere del gospel contemporaneo ai ritmi coinvolgenti di soul e funky, fino alle hit pop che hanno segnato gli ultimi decenni, la band animerà la serata dalle suggestive scalinate del Teatro Caio Melisso Carla Fendi, regalando alla piazza un concerto dal vivo di altissimo livello.

    La festa proseguirà oltre la mezzanotte. A partire dal brindisi di Capodanno, un animatore affiancherà la band nel condurre il pubblico. Insieme, coinvolgeranno la piazza con energia e musica, guidando l’attesissimo countdown per il passaggio al 2026 e continuando a far ballare e cantare tutti fino alle 2.

    Sarà proprio nel momento magico del countdown che, tra cori e brindisi, il vicesindaco Danilo Chiodetti si unirà alla folla per alzare il calice e scambiare i primi auguri dell’anno nuovo, in un simbolico gesto di condivisione con l’intera città.

    L’evento, a ingresso gratuito, si inserisce nel cartellone della rassegna “Accade a Natale a Spoleto in città e nei borghi“. La parte tecnica e gli allestimenti scenografici sono curati da Opera 26 ed il coordinamento organizzativo e la comunicazione sono gestiti da Media Marketer Srl.

